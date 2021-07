Fotbalisté Sparty odehráli jako jedni z prvních účastníků nejvyšší fotbalové soutěže, FORTUNA:LIGY, svojí generálku před novou sezonou. Na rakouském soustředění nastoupili proti kvalitnímu ruskému celku Dynamu Moskva a zápas skončil 2:2. Během sedmi letních zápasů má tým trenéra Pavla Vrby bilanci pět výher, jedna remíza a jedna porážka.

Sparťané v generálce remizovali s Dynamem Moskva 2:2. Její góly stříleli Hložek s Polidarem. | Foto: AC Sparta Praha

Ruský tým se dostal rychle do vedení zásluhou Tyukavina, ale Hložek rychle srovnal. Chvíli poté neproměnil další šanci a vzápětí poslal Tyukavin svůj celek opět do vedení. To vydrželo až do 85. minuty, kdy srovnal Polidar. Pár minut před tím navíc chytil Nita penaltu Lesovoyovi.