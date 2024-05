„Slavia je podceňovaná, všude se píše, že favoritem je Sparta, ale to by právě pro Slavii mohla být výhoda. Bodovou výhodu mají sparťané, ale slávisté by právě mohli využít toho, že se jim moc nevěří," míní bývalý kanonýr z Edenu Zdeněk Šenkeřík.

Sparta aktuálně vede tabulku o čtyři body a po sobotním derby budou do konce sezony v plánu už jen tři kola. Tým z Letné by v případě vítězství navýšil rozdíl na prakticky už nedostižných sedm bodů, ale i remíza mu může vyhovovat. Slavia to má jasné. Musí vyhrát derby i všechny další zápasy a navíc doufat, že jejich rivalové ztratí ještě někde jinde.

„Myslím, že Sparta nebude chtít nějak spekulovat, že jí stačí uhrát bod, ale oba týmy si to na rovinu rozdají. Doufám, že to bude otevřený zápas a neuvidíme žádnou nudu," pokračuje Zdeněk Šenkeřík, dvojnásobný mistr ligy v sešívaných barvách a také střelec dvou slávistických gólů v Lize mistrů.