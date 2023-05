/FOTOGALERIE/ V rámci prvního kola nadstavbové skupiny o titul hostila olomoucká Sigma na svém hřišti před dosavadní nejvyšší návštěvou pražskou Spartu. Moc fotbalové krásy toto střetnutí ale nepřineslo. Jediný gól vstřelil v prvním poločase hostující Minčev, díky kterému tak tři body podruhé z posledních sedmi vzájemných zápasů hraných na Hané putovaly na Letnou. Zápas však poznamenala i jedna kontroverzní situace z půle druhé, když sparťan Kairinen zahrál ve své šestnáctce rukou, avšak penalta pro Hanáky z toho nebyla.

Sparta vyhrála na hřišti Olomouce 1:0. | Foto: Deník/Petr Pelíšek

Už v páté minutě měli domácí první obrovskou šanci. Zpoza šestnáctky vyslal svůj projektil Zmrzlý. Kovář však celou trajektorii letu míče viděl a skvělou robinsonádou radost domácích fanoušků překazil. Na druhé straně pak kontroval Kuchta, těsně ale minul. I nadále se pokračovalo ve svižné hře produkované z obou stran, avšak bez výraznějších momentů.

A to až do 26. minuty. V té si totiž Martin Minčev připravil míč do ideální střelecké pozice a zhruba z dvaceti metrů jej poslal přímo ke vzdálenější Macíkově tyči. Olomoucký gólman se sice natahoval jak jen mohl, vedoucí brance Letenských ale nezabránil.

O sedm minut později se do nadějné situace dostal Chytil, byl však křižován obránci a jeho pokusu tak chyběla jak přesnost, tak i razance. A tak pomalu nastala 45. minuta a následný nastavený čas, ve kterém poslal z dobré pozice míč nad Kovářovu bránu Pokorný. Do šaten se tak šlo za nejtěsnějšího možného vedení Pražanů 1:0.

Pět minut po změně stran se do nadějného úniku po pravé straně dostal Chytil. Byl už však poté donucen ke střele z takřka nulového úhlu, kterou Kovář vyrazil na roh. Po něm to hlavou zkoušel Beneš, na sparťanského brankáře si ale nepřišel. V minutě 64. se před Macíkem zjevil Kuchta, jehož ránu olomoucký gólman vyrazil na tyč.

A jen o minutu později pak přišel velice sporný moment. Po Benešově centru zahrál rukou ve sparťanské šestnáctce Fin Kairinen, sudí Všetečka však po poradě s VARem, která proběhla pouze přes sluchátko, došel k nelibosti většiny stadionu k závěru, že se o penaltovou situaci nejednalo.

Oba celky si pak ještě vyměnily po několika šancích na obou stranách, žádná velká však už ale nepřišla. I díky výše zmíněné kontroverzní situaci si tak Sparťané odvezli z Androva stadionu tři body, díky kterým si pojistili další vedení v tabulce. Sigma zůstává s 41 body šestá a příští sobotu pojede k dalšímu zápasu do Plzně.

"Byl to těžký zápas. Ale čekali jsme to, hráli jsme venku. To je těžké. Ale jsem moc šťastný, že tomu každý dal maximum. A náš tým vyhrál. Vítězíme jako tým," neskrýval nadšení střelec jediného gólu Martin Minčev. "Je to pro nás důležité, abychom vyhrávali každý zápas a díky tomu vyhráli titul," dodal.

"Byl to spíš boj než fotbal, momentálně je ale důležitější vítězství než hrát hezký fotbal," poznamenal sparťanský kouč Brian Priske. "Doufám, že přijdou zápasy, ve kterých budeme mít nad hrou a celým zápasem větší kontrolu. Když jsme tu hráli naposledy, snažili jsme se být více na míči a hrát fotbal, ale neosvědčilo se nám to. Všichni víme, jak to tehdy dopadlo. Obraz hry ovlivnila důležitost zápasu. Jestli tak budou vypadat i další zápasy, momentálně nedokážu říct. Ale všichni v týmu víme, o co hrajeme. Chtěl bych vyzvednout hlavně bojovnost a mentalitu hráčů. Musím zmínit také fanoušky, kterých dnes přijelo opravdu hodně. Výsledek následujícího zápasu se Slavií bude samozřejmě hodně důležitý a budeme chtít vyhrát. Ale i po něm budou zbývat ještě tři další zápasy a ve hře bude dalších devět bodů. Do konce sezony se toho může ještě hodně stát a změnit. Beru to tak, že před sebou máme čtyři finále," dodal.

SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha 0:1 (0:1)

Branka: 26. Minčev. Rozhodčí: Všetečka – Hájek, Hrabovský. ŽK: Breite, Kramář, Chytil, Zorvan - Minčev, Vydra. Diváci: 9364.

Olomouc: Macík – Chvátal (76. Vodháněl), Pokorný, Beneš, Zmrzlý – Ventúra (62. Zorvan), Breite (88. Vaněček) – Navrátil (61. Kramář), Sláma (62. Zifčák), Pospíšil – Chytil. Trenér: Václav Jílek.

Sparta: Kovář – Vydra, Panák, Krejčí ml. – Zelený, Laçi (62. Sadílek), Kairinen (88. Pavelka), Höjer (70. Mejdr) – Karabec (62. Haraslín), Kuchta, Minčev (70. Daněk). Trenér: Brian Priske.