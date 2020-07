Finále poháru si nenechaly ujít ani známé osobnosti. V hledišti byli například trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý, předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec nebo bývalý brankář Slovanu Ladislav Maier.

Trenér Liberce Pavel Hoftych udělal dvě velké změny v sestavě. Do branky nasadil pohárového specialistu Milana Knoblocha a na hrot útoku nastoupil Imad Rondič.

Zápas nabral na emocích už od začátku. Kozák ve středu hřiště atakoval Maru a rozhodčí Královec posoudil celou situaci jako faul ze strany hostujícího hráče. To se ale nelíbilo Kangovi a z frustrace nakopl balon, který vzápětí zasáhl do obličeje libereckého obránce Karafiáta. Kanga se pak ukázal v lepším světle, ale Knobloch jeho ránu s námahou vyrazil.

Sparta byla častěji na míči. Další povedenou střelu vyslal Karlsson, Knobloch byl znovu na místě. Slovan se o slovo přihlásil ve 29. minutě, kdy se rychlý Pešek dostal za obranu, avšak Heča si prostor mezi nohama pohlídal. Žádná další šance se v první půli už nezrodila, a tak obě mužstva odcházela do šaten za bezbrankového stavu.

Hned po přestávce se poprvé měnilo skóre. Jakub Pešek se ocitl na levé straně pokutového území úplně sám a přesnou střelou poslal Slovan do vedení. Následně mohl Liberec vést o dva góly. Malinský zakončil svůj průnik přihrávkou na hranici šestnáctky, kde číhal nepokrytý Rondič, ale jeho úmysl Heča vystihl.

Na opačné straně měl vyrovnávací branku na kopačce Karlsson, Knoblochovu klec minul a na tribuně to jen tak zahučelo. V 65. minutě se už sparťané radovali. Z velkého vápna napřáhl David Moberg Karlsson a míč se zastavil až v síti. V 74. minutě bylo pro Pražany ještě veseleji. Knobloch totiž neodhadl situaci, podcenil rychlost Tetteha, kterého vzápětí ve vápně fauloval. Z nařízené penalty poslal Spartu do vedení Guelor Kanga.

Liberci utíkal čas. Do toho se ještě nechal vyloučit Imad Rondič, čímž šance Slovanu prakticky zhasly. Sparta si už závěr pohlídala a po šesti letech slaví další trofej.

„Už bylo na čase, teď si to užijeme,“ radoval se lídr Sparty Bořek Dočkal.

„V úvodu nás svazovala nervozita. Jsem rád, že to kluci vůlí zlomili a zápas otočili,“ oddechl si trenér Sparty Václav Kotal.

„První poločas byl opatrný z obou stran. Ve druhém jsme šli do vedení, měli jsme tam další tutovku, ale nedali. Sparta to pak otočila. Jsem zklamaný z toho, měli jsme jít do vedení 2:0,“ hlesl kouč Severočechů Pavel Hoftych.

„Rozhodlo, že jsme za stavu 1:0 nedali další gól. Je to škoda, šance jsme měli,“ mrzelo domácího Tomáše Malinského.

„V lize zbývají dvě kola, chceme sezonu dokončit tak, abychom hráli Evropu,“ zvolal bojovně Hoftych.

MOL Cup – finále

FC Slovan Liberec – AC Sparta Praha 1:2 (0:0)

Branky: 50. Pešek – 65. Karlsson, 74. Kanga z pen. Rozhodčí: Královec – Nádvorník, Mokrusch. ŽK: Rondič, Knobloch, Mikula, Mara – Kanga, Frýdek, Tetteh, Karlsson, Heča. ČK: 89. Rondič (Liberec). Diváci: 2 351.

Sestavy

FC Slovan Liberec: Knobloch – Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula – Mara, Hromada (70. Alibekov) – Malinský, Baluta (84. Beran), Pešek (90+1. Zeman) – Rondič. Trenér: Hoftych.

AC Sparta Praha: Heča – Sáček, Štetina, Hancko, Frýdek – Kanga, Krejčí, Dočkal (90+2. Trávník), Hložek – Karlsson (84. Hanousek) , Kozák (61. Tetteh). Trenér: Kotal.