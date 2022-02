„Já jsem soutěživý, tak jsem vnímal, že jsem dlouho branku nedal. A ani přihrávku, nic. Doufám, že ten gól pomůže nejen mně, ale i celému týmu. Před výkopem jsme si říkali, že dobré soutředění v Turecku musíme potvrdit v lize. Snad teď půjdeme nahoru," oddechl si na tiskové konferenci šťastný střelec.

Žlutomodří, kteří hráli se třemi zimními posilami v základě a navíc s Kučerou, navrátilcem po dlouhém zranění, záhy málem inkasovali, Grigar ale Květovu střelu s pomocí stopera Tijaniho vyrazil.

Po obrátce vybídl Chramosta k vyrovnání střídajícího Necida, ten ale ve skluzu netrefil míč ideálně a „zařízení" minul. Další tutovku měl na kopačce znovu Květ, Grigar byl ale opět pohotový.

Na druhé straně mohly Teplice svůj náskok pojistit, Kodad však nastřelil jen břevno. Když poté svou další šanci neproměnil Necid, zůstaly všechny body na Stínadlech.

„Měli jsme špatný vstup do zápasu, probudila nás až inkasovaná branky. I přes velkou snahu se nám nepovedlo skóre srovnat, prohra je pro nás velkou ztrátou a komplikací, dostali jsme se pod tlak. Zklamala mě hra dopředu, hráči jako by na sebe nechtěli vzít zodpovědnost, hráli pohodlný fotbal," zlobil se po porážce Bohemians jejich trenér Luděk Klusáček.

Kapitán „klokanů” Josef Jindřišek nastoupil ke svému 294. ligovému duel v dresu „zelenobílých”, vyrovnal tak legendu Pražanů 80. let Zdeňka Prokeše. „Radost nemám vůbec. Ten rekord je až někde vzadu, protože jsem hrozně zklamaný, že nemáme ani bod. Asi i naštvaný,” říkal po utkání upřímně.

„Nesmírně důležitý zápas. Bylo to na hřišti vidět, byla tam nervozita. Jsme moc rádi, že jsme ho zvládli. Potvrdilo se, že bude klíčové dát první gól. Po našich chybách jsme pak hosty pustili do šancí, ale přežili jsme to. Jinak to bylo spíš bojovné utkání, bylo tam hodně faulů. Naše hra snesla parametry v první půli, pak jsme byli hodně pasivní, to se mi moc nelíbilo,” zhodnotil střetnutí domácí kouč Jiří Jarošík.