"Pomohla nám produktivita. Šli jsme brzy do vedení a proměňovali jsme šance, které jsme si vytvořili. První gól padl z první střely, druhý po krásné akci, třetí po chybě domácích a našem tlaku na míč a čtvrtý ze standardní situace. To nám hodně pomohlo a zápas usnadnilo. Jsem rád, že se nám podařilo do utkání takhle vstoupit, protože Hradec je v defenzivě velmi dobře organizovaný a všechny týmy z vršku tabulky to tu mají složité," pochvaloval si trenér Slavie Jindřich Trpišovský, který dostal výhru od svých svěřenců jako dárek k nedělním 46. narozeninám.