"Je dobře, že jsme zápas zvládli i vzhledem k tomu, jaké jsou výsledky mužstev před námi. Jakákoli bodová ztráta by byla problémem," měl jasno sparťanský kouč Pavel Vrba.

Hned od začátku to byl divoký zápas. Časomíra ukrojila teprve tři minuty a rozhodčí ukázal na penaltu proti Spartě. Po prohlédnutí videa ji ale odvolal.Na druhé straně se do nadějných pozic dostali Haraslín s Hložkem, ale neuspěli, stejně jako zlínský Vukadinovič. To bylo ze zajímavějších situací v první půli vše.

Sparťané udeřili hned po nástupu do druhé půle, když se šikovnou střelou prosadil Čvančara. Vzápětí mohl srovnat Dramé, ale gólman Holec se vytáhl.

Deset minut před koncem byl opět v hlavní roli videorozhodčí a opět odvolal penaltu, tentokrát ve prospěch domácích. Těm to ale nakonec vadit nemuselo, krátce poté se totiž prosadil Pešek a o vítězi bylo rozhodnuto.

"Zápas byl hodně ovlivněný první brankou, která padla na začátku druhého poločasu. Zápas se rázem změnil v atraktivnější fotbal, hrálo se víc nahoru dolů. Dali jsme pak druhý gól, který zápas definitivně rozhodl. Druhý poločas z naší strany byl hlavně střelecky určitě lepší," dodal Vrba.

„Odjíždíme s prázdnou. Bylo to spíš bojovné utkáníz obou stran, často přerušované. Bohužel jsme si nechali vstřelit branku v úvodu druhé půle,“ poznamenal zlínský kouč Jan Jelínek.

Příští kolo bude pikantní. Po pohárovém derby tu bude další. Tentokrát ligové a opět se bude hrát v Edenu.

AC Sparta Praha – FC Fastav Zlín 2:0 (0:0)

Góly: 47. Čvančara, 88. Pešek. ŽK: Souček, Krejčí ml. – Vukadinović, Conde, Procházka, Vrašti, Cedidla. Rozhodčí: Machálek – Horák, Hurych. Diváků: 7279.

Sparta: Holec – Wiesner, Vitík, Hancko, Laco Krejčí – Haraslín (68. Pešek), LK37, Souček, Karabec (57. Dočkal), Hložek – Čvančara (76. Minčev).

Zlín: Rakovan – Cedidla, Procházka, Vraštil, Matejov – Vukadinović (80. Chwaszcz), Tkáč, Hrubý (88. Hrdlička), Conde, Hloušek (80. Nečas) – Dramé (80. Fillo).