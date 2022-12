„Někteří pacienti si přichystali koledy, někteří se velmi těšili, že uvidí hráče, které znají většinou jen z televizních obrazovek,“ uvedl pro webové stránky klubu Petr Sedláček, předseda sdružení DONOR.

Právě ve spolupráci s tímto sdružením rozdávala Slavia malým onkologickým pacientům dárky. Sešívaní pak DONORu darovali šek na sto tisíc korun. Spolupráce mezi fotbalovým klubem a sdružením je koneckonců dlouhodobá.

„Slávistický Mikuláš je tradiční akce, která běží mnoho let, bohužel teď na tři roky byla dlouhá pauza. Myslím, že je to důležité pro naše pacienty i jejich rodiče a personál transplantační kliniky. Důležité je to i pro ty kluky, je důležité si uvědomit, jak život může probíhat složitě, každý si z toho něco odnese. Vždycky se těšíme, že sem Mikuláš zase přijde,“ nechal se slyšet Sedláček.

Nepomáhali však jen fotbalisté Slavie. Například mladoboleslavští bruslaři vyslali dělat radost obránce Davida Šticha a útočníky Jana Stránského a Jana Závoru. Přestože na ledě je Štich proslulý jako tvrďák a zlý muž, který by byl vhodným kandidátem na čerta, tentokrát nasadil plnovous a oblékl mikulášský převlek. Spoluhráči nasadili rohy a jako anděly k sobě přibrali dobrovolnice z mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice.

Foto: Za maskami čertů a Mikuláše se v nemocnici skrývali i ligoví hokejisté

„Čerta dělám od dětství, nebylo to poprvé. Je fajn zúčastnit se takových akcí. Já osobně to mám rád, mám rád tradice. A komu jinému bychom měli udělat trochu radosti, když ne nemocným dětem nebo těm, kteří se o ně starají,“ prohlásil pro klubový web kapitán týmu Stránský.

Ten spolu se svými spoluhráči prošel všechny části dětského oddělení, porodnice i gynekologie. Na závěr zavítali hokejisté i na urgentní příjem a na chirurgickou a úrazovou část. Všude rozdávali dárky pacientům, jejich rodičům i lékařům a zdravotním sestrám.

Podařené akce obou sportovních týmů dokázaly zpříjemnit den malým pacientům a alespoň na chvíli jim v nemocnicích vykouzlily úsměv na tváři.

