Jakub Ruml se narodil v roce 1955 a jeho život silně ovlivnily tehdejší politické poměry. Nemohl kvůli nim studovat vysokou školu a oficiálně se nemohl ani věnovat fotbalu. Proto Ruml vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy až po revoluci a následně se začal legálně věnovat také své milované kopané. Do Sparty konkrétně nastoupil v roce 1994.

MOL Cup: Bohemka vyzve katy Plzně, obě "S" jedou na sever Moravy

Tím začala životní etapa trvající neuvěřitelných 26 let. Ruml nejprve v klubu vykonával pozici šéftrenéra mládeže a pod rukami mu prošla řada talentovaných fotbalistů. Později se stal sekretářem mládeže a v této funkci působil až do roku 2020. Právě tehdy byl uveden do klubové Dvorany slávy po bok takových legend, jako jsou Vítězslav Lavička, František Chovanec nebo Ivan Hašek.

„Začátky byly hrozné. V té době se Sparta přestavovala a k dispozici jsme měli jen dolní tréninkové hřiště na Letné. Potom už jsme tam ani nemohli trénovat. Měl jsem proto pronajatých asi deset hřišť v okolí Prahy a jezdili jsme tam. Stálo to hodně velké peníze a hráči se ani pořádně nevybouřili, protože neměli svoje zázemí. To přetrvávalo až do roku 2002, kdy nastoupilo nové vedení Sparty,“ vzpomínal Ruml v podcastu Srdce ze železa krátce po svém uvedení do Dvorany slávy.

KOMENTÁŘ: Z VARu se v Česku stává bramboračka

„Nejtalentovanější hráče jsme kupovali už někdy ve dvanácti čtrnácti letech. Bylo hezké dát za ně peníze a poděkovat klubu, který je do té doby vychovával, ale mělo to svoje závazky. Závazky vzhledem k dítěti a rodičům. Děti musely někde spát, někde se učit a mít svoje soukromí. Když jsme je vzali do Prahy, tak s tím byly hodně velké potíže,“ popisoval výchovu malých sparťanů.

„Vždycky jsem říkal, že morální kredit hráče, jeho chování a výchova musí být s fotbalem zákonitě spojená. Na charakteru člověka strašně záleží. Začal hrát Hložek s Julišem a několikrát jsem viděl, že nehrají na sebe. V nejideálnější pozici, kdy by mohli zakončit, jsou schopní se podívat vedle sebe a vidí lépe postaveného hráče. Byly to fakt nádherné akce, nádherné góly a ohromná radost těch kluků,“ vyprávěl Ruml v podcastu.

Sparta v jeho osobě přišla o velkého srdcaře, který pomohl k rozvoji sportovní kariéry spoustě fotbalistů. Jeho místo ve Dvoraně slávy je bezpochyby zasloužené.

Slavia přestřílela Karvinou. Výhru Sparty na Julisce trefil Juliš