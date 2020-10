Důkaz? Především jde o příchod reprezentačního záložníka Davida Pavelky do Sparty z turecké Kasimpasy. V jeho příběhu najdete napětí, touhu i slušné peníze. „Tenhle transfer se nerodil lehce, což jen dokazuje pozici, kterou si David ve fotbalovém světě dokázal vybudovat,“ tvrdí Viktor Kolář z agentury Sport Invest, jež hráče zastupuje.

Sparta zaplatila za středopolaře téměř 25 milionů, o ceně se dlouho licitovalo, proto byla finální dohoda podepsána jen dvě minuty před půlnocí.

„Ještě před víkendem jsme to zkoušeli nastartovat a zdálo se to jako absolutně neřešitelná situace. Nakonec je to pro mě příjemné překvapení, celé přestupové okno jsem doufal, že to klapne,“ vyznal se sám Pavelka pro klubový web Sparty. Ano, jeho případ je číslem 1 posledního dne přestupů.

Avšak i další přesuny jsou interesantní. Jen se liší přístupem klubů, hraje v nich roli opatrná taktika. A, přiznejme, také nedostatek peněz. „Jsou tady dvě roviny. Na platech hráčů se nešetří. Všichni naříkají, ale ve finále, když je potřeba, tak zaplatí,“ říká hráčský agent Petr Bartoníček, jenž stál například za příchody Jean-Davida Beauguela či Adriela Ba Louy, nynějších hráčů Plzně, do české ligy. „Ale šetří se na transferových částkách,“ dodá.

Baník nezaplatil nic

I tady lze najít příklad. Ostrava na poslední chvíli podepsala mladíka ze Španělska Pepeho Menu. Na kontě má i dva starty za slavnou Sevillu a pyšní se titulem vítěz Evropské ligy. Jinak kopal výhradně třetí ligu, v níž berou nejlepší hráči až 270 tisíc korun měsíčně. Baník za něj nezaplatil nic (jen je ve smlouvě zakotven podíl na případném dalším přestupu), pouze se s ním dohodl na platu. I to je cesta.

Zdroj: Deník/ ArchivDalší možností jsou hostování, tedy dočasné výpůjčky, většinou s opcí na následný prodej. Jako v případě dvou odchodů do belgické ligy, do níž zamířili obránce Václav Jemelka z Olomouce a plzeňský útočník Tomáš Chorý.

„Hostování jsou jednoznačným trendem. Velké kluby si stále mohou dovolit dělat velké transfery, ale ty skromnější si musejí daleko víc hlídat finance. Když vám vypadnou příjmy ze vstupného a nevíte, jestli se diváci na stadiony vrátí v listopadu, na jaře nebo třeba až další podzim, tak to ani jinak nejde,“ objasňuje Jemelkův manažer Roman Brulík.

Tento způsob navíc bude zesilovat. „V Česku platily za přestupy i menší kluby, to v Evropě není,“ upozorňuje Bartoníček. „Mimořádní hráči si svou cenu zachovají, pořád se za ně budou vyplácet velké peníze. Menší kluby z větších lig ale budou samy potřebovat prodávat, takže kývnou na nižší ceny,“ doplní Brulík.

Přesto mohou být přestupové litanie pořád zajímavé. Jako ty poslední v Česku.