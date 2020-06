Zdroj: Redakce„Plzeň hraje skvěle, to nejsou komplimenty, ale realita,“ uznal i kouč červenobílých Jindřich Trpišovský. Tato slova vyřkl po zápase, po remíze 0:0, jež výsledkově nahrála jeho mužstvu. Ale především po výkonu, který ukázal, že je Slavia stále dál než současná Plzeň.

Byla lepší. Hrála jako mistr. Ostatně tím úřadujícím je. Chybělo jen jediné. „Gól,“ odtušil trenér.

Domácí dominanci uznal i kouč hostů Adrian Guľa. „Trenérská kvalita je tady přenesená na plochu,“ řekl. „Slavia byla výrazně lepší. Až mě to překvapilo,“ glosoval duel Ivo Ulich, bývalý záložník týmu z Edenu.

„Tak ono to k tomu nahrávalo, Plzeň pod novým koučem jen vítězila. Možná se zdálo, že přejedou i Slavii, ale ta ukázala svoji sílu,“ doplnil někdejší Ulichův spoluhráč Robert Vágner, který kopal také za Plzeň.

Nejlepší? Medical tým

Zásadním momentem bylo, že se domácí vrátili k tomu, co je na podzim zdobilo v Lize mistrů. V ní - i když výsledky tomu úplně nenapovídaly - prohnali Inter Milán, Dortmund i Barcelonu. Evropu udivili skvělou fyzickou připraveností, již využili správným směrem.

A v neděli to bylo stejné. „Slavia byla skvěle nachystaná a zvolila způsob hry i sestavu, aby mohla hrát ten typický atletický styl, který praktikuje proti kombinačně silným soupeřům,“ popsal uznávaný trenér Vlastimil Palička.

Zásadní pro to byli ve středu pole Petr Ševčík s Tomášem Holešem, na stranách klasicky Vladimír Coufal s Janem Bořilem. „Proto byli našimi nejlepšími hráči medical tým,“ pochválil lékaře Trpišovský. Holeš se Ševčíkem totiž byli zdravotně na hraně, přesto zazářili. „Slavia Plzeň uběhala,“ dodal Palička.

Kvalita? Ano

Co ještě zápas ukázal? Že i v klíčových duelech může dojít na slušný fotbal. „To utkání, jako pro experta, bylo velice zajímavé, výborné. Většina předešlých velkých utkání byly až moc boje. Teď to byl boj strategický, taktický, bez přehnaných emocí,“ vykládal Verner Lička, prezident Unie fotbalových trenérů. „Akorát jsem se chtěl ještě více kochat napětím, strženým tempem, tam jsem byl ještě hladovější,“ dodal.

Ano, gólových šancí nebylo mraky (byť to bývá i horší). Na přímé střely na bránu vyhrála Slavia pouze 3:0.

Přesto šlo o rušný boj, důstojný střet vládců ligy.

ANKETA: Je podle vás po remíze Slavie s Plzní rozhodnuto o titulu?

Verner Lička, trenér

„Řeknu to takhle. Teoreticky je Plzeň stále ve hře o titul, ještě jednou bude se Slavií hrát, i když znovu na jejím stadionu. Když se na to ale podívám realisticky, kupeckými počty, tak představa, že by Plzeň už neztratila ani bod a naopak Slavia ztratila tolik, aby spadla na druhé místo, je vlastně téměř nemožná.“

Vlastimil Palička, trenér

„Zdá se, že náskok je dostatečný a je rozhodnuto. Myslím, že Slavia je tak kvalitní, že už si to pohlídá. Ale byl jsem i na trenérské lavičce, takže je jasné, že tam se bude mluvit odlišně. Dokud to není stoprocentní, nikdo si nemůže být jistý a trenér Trpišovský to taky říkal. Stejně tak bude burcovat trenér Guľa do poslední chvíle.“

Ivo Ulich, bývalý hráč Slavie

„Rozhodnuto není. Proč? Myslel jsem si, že Plzeň půjde víc do rizika, že to zkusí. Ale vzhledem k tomu, že nešli, tak mi z toho vychází, že si věří, že by to mohli ještě zvládnout. Náskok je velký, ale ve hře je celých jedenadvacet bodů a opravdu vždycky platí, že se může stát cokoli. Slavia má před sebou ještě těžké zápasy.“

Robert Vágner, bývalý hráč Slavie i Plzně

„Myslím, že ne, i když remíza nahrává Slavii. Plzeň ještě nic nevzdává a věřím tomu, že může Slavii potrápit. Ve hře je pořád ještě hodně bodů, může do toho zasáhnout nějaká minikrize. Proti Slavii, Plzni i Spartě se každý mančaft vyhecuje daleko víc. Věřím, že Slavii body někdo sebere. Pak je otázka, jestli toho Plzeň využije.“