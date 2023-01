„Máme za sebou úvodní zahajovací trénink. Od úterý nás čeká kondiční příprava, která bude spojená i s herní složkou. Není to úplně start přípravy. Ten proběhl už asi před osmnácti dny, kdy kluci najeli na individuální tréninkové plány, které jsme si průběžně kontrolovali a testy si je zase projdeme. Od úterý nás čekají dvoufázové tréninky a příští týden se přesuneme na herní soustředění do Portugalska,“ představil Trpišovský plán přípravy.

Trenér sešívaných může pro nadcházející tréninky počítat už i s první zimní posilou Petrem Hronkem z Bohemians. Postupně si pak začínají zvykat na zátěž i hráči, kteří laborovali se zraněním.

„Petr Ševčík byl v plném týmovém tréninku, je absolutně zdravý. Ivan Schranz absolvoval týmový trénink, ale jsou tam omezení ve hře hlavou. Aleš Mandous trénoval. Honza Bořil absolvoval první kompletní trénink s týmem. Tam to bude otázka ohledně kumulace zátěže, co bude moct absolvovat," vyjmenoval Trpišovský.

Stále mu zatím chybí záložník Tomáš Holeš a obránce David Hovorka. První absolvoval na konci listopadu operaci a bude se do tréninku zapojovat pozvolna. „Doufáme, že by se během února mohl připojit k týmu,“ prozradil trenér Slavie. Podobně je na tom i Hovorka, který by mohl první zápasy sehrát v březnu.

K týmu se navíc opět připojili Jan Stejskal, Maksym Talovjerov a Mick van Buren, které si Pražané stáhli z hostování.

„Mick podával skvělé výkony v Liberci, je produktivní, patřil k nejlepším ofenzivním hráčům v lize. Maksym byl pravidelný člen základní sestavy, proto do Liberce odcházel. Podával vyrovnané výkony a my jsme v defenzivě měli některé hráče zraněné. Dohoda s ním od léta je taková, že se po půl roce vrátí na přípravu a pak uvidíme, co dál,“ vysvětlil Trpišovský.

Jeho výběr absolvuje tradiční zimní soustředění v Portugalsku, kam odletí 10. ledna. Do Česka se mužstvo vrátí o 13 dní později a do ligy naskočí 29. ledna, kdy doma přivítá Jablonec.

