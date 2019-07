Středočeši vstupovali do zápasu s vědomím, že se svým soupeřem prohráli pouze jednou z posledních sedmi vzájemných ligových soubojů. A že na klokany umí, potvrdili velmi rychle i tentokrát, když udeřili hned ze své první větší příležitosti. Ve 12. minutě rozehrál přímý volný Martin Zeman, našel přesně hlavu Marka Kodra, který z hranice pokutového území zamířil přesně do horního rohu branky Romana Valeše a zaznamenal svůj první ligový gól.

Příbramský obránce byl v prvním poločase utkání u všeho podstatného. O chvíli později si na druhé straně hřiště zase splnil své defenzivní povinnosti, když včasným skluzem zablokoval střelu Vodháněla, čímž zmařil největší možnost vršovického celku v celé první půli.

Ve 33. minutě si dvojice Zeman Kodr opět vzpomněla na svou spolupráci, která předcházela prvnímu gólu, všechno proběhlo jako přes kopírák, až na to, že domácí stoper tentokrát zamířil jen těsně vedle pravé tyče hostující svatyně.

Gól si ale domácí fanoušci zakřičeli hned po několika vteřinách části druhé. Alvir si z pravé strany navedl míč na střelu, ta sice trefila ruku jednoho z hostujících obránců, ale odražený míč si našel Michal Škoda a zvýšil na 2:0.

Zdálo se, že Příbram je na nejlepší cestě ke třem bodům. Klokani však nic nezabalili. V 54. minutě je dokázal vrátit do hry kontaktní trefou Ibrahim Keita, útočník, který ještě v uplynulé sezoně působil v Příbrami, se nejlépe zorientoval ve skrumáži před brankou a zblízka dorazil míč do sítě.

Po hodině hry mohl vrátit dvougólové vedení domácím Alvir, ale po centru Škody ve skluzu o kousek přestřelil. Trest mohl přijít o sedm minut později, ale trestný kop Podaného z osmnácti metrů vytáhl bravurním zákrokem Boháč.

Přesto se hráči Bohemians vyrovnání dočkali. A postaral se o něj znovu Keita, který v 70. minutě přetlačil Kodra a svým druhým zásahem dorovnal klokaní manko. Hosté mohli jít dokonce do vedení, ale Záviška v obrovské šanci trefil pouze obránce Treglera

Rozhodnutí tak nakonec přinesla 80. minuta, ve které se nakonec přiklonilo přeci jen štěstí na stranu Příbrami. Jako správný žolík se ukázal střídající Radek Voltr, který v 81. minutě hlavou po rohovém kopu rozhodl o tom, že všechny body zůstaly u Litavky.

Ohlasy trenérů:

Roman Nádvorník: „Měli jsme dobrý vstup do zápasu, ze kterého jsme mohli vytěžit minimálně ještě jeden gól. Ve druhém poločase jsme se měli dostat do vedení 4:0 a více jsme nemuseli řešit. Místo toho jsme ze zápasu udělali zbytečné drama, ale nakonec nás vysvobodil Radek Voltr.“

Martin Hašek: Nezvládli jsme zápas, kde jsme určitě na body měli. První poločas jsme promarnili. Nastal tak průvan, ale hned zkraje jsme opět inkasovali. Až poté jsme začali plnit to, co jsme si řekli v kabině a byli jsme lepším týmem. Zápas jsme mohli dokonce otočit, šancí Závišky. Zápas směřoval k remíze, ale dostali jsme trestuhodný gól po rohovém kopu od hráče, který je ještě menší než já, ačkoliv jsme se připravovali na to, že Příbram hrozí hlavně ze standardních situací.

1. FK Příbram – Bohemians Praha 1905 3:2 (1:0)

Branky: 12. Kodr, 47. Michal Škoda, 81. Voltr – 54. Keita, 70. Keita. ŽK: 36. Tregler, 37. Cmiljanović – 71. Šmíd, 74. Vodháněl. Rozhodčí: Marek – Dobrovolný, Váňa.

1.FK Příbram: Boháč – Šimek, Tregler, Cmiljanović, Kodr – Alvir (88. T. Jablonský), Jan Rezek, Ma. Zeman (75. Hájek), Soldát – Michal Škoda (70. Voltr), Polidar.

Bohemians Praha 1905: Valeš – Hůlka, Jindřišek, Šmíd – Bartek, Vacek (86. J. Rada), Hronek, Podaný – Vaníček (55. Záviška), Keita, Vodháněl (86. Nečas).