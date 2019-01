/INFOGRAFIKA/ Vánice, zmrzlé hřiště a značné riziko zranění. To vše chtěla Slavia letos odbourat. Lídr FORTUNA:LIGY si proto vymyslel hned dvě soustředění v teple.

A zatím jsou v Edenu více než spokojení. Jeden přípravný kemp je minulostí a trenér Jindřich Trpišovský jej shrnul slovy: „Bylo to nejlepší soustředění, které jsem jako trenér zažil.“ Slavia nabírala fyzičku ve sluncem zalitém španělském letovisku Marbella. „Kdybych chtěl najít nějakou vadu, tak to nejde. Měli jsme skvělé podmínky naprosto ve všem, k vytrvalostním, herním i silovým tréninkům,“ neskrývá nadšení z prostředí, v němž slávisté strávili deset dnů.

I díky perfektnímu podnebí a špičkovým podmínkám se týmu vyhýbalo zranění. „Je to tak, kromě dvou jednodenních a spíše preventivních výpadků odtrénovali všichni hráči vše, co jsme potřebovali,“ těší Trpišovského. Slávistický stratég doma nechal pouze dlouhodobě zraněnou dvojici Jakub Hromada-Stanislav Tecl, na Pyrenejský poloostrov naopak se svými novými spoluhráči letěla trojice nových posil Petr Ševčík, Lukáš Masopust a Alex Král. A aby těch dobrých zpráv nebylo málo, do plného tréninkového zápřahu se po dvou zraněních vrátil útočník Mick van Buren.

„Jsem za to rád, ale hlavně pro nové hráče je důležité, že s námi byli ve Španělsku,“ míní trenér. „Na Balutovi s Olayinkou se během podzimu dalo vysledovat, že se připojili deset dnů před soutěží. Pro každého je důležité se aklimatizovat a připravit na požadavky klubu,“ dodává.

Jedno utkání pro fanoušky

Vítěz podzimní části fotbalové ligy se v Praze příliš neohřeje. Ani ne tak kvůli tomu, že teploty jsou v metropoli okolo bodu mrazu, ale proto, že v ní stráví jen pár dní. O víkendu si opět sbalí kufry a zamíří opět na západ. Tentokrát ale ještě o kus dál, na třináctidenní soustředění do Portugalska. „Tam už to bude vyloženě herní příprava doplněná třemi zápasy,“ říká Trpišovský.

Zimní příprava je specifická kratší dobou, změna herního systému nejvyšší soutěže tedy nedává příliš prostoru na oddych. „Chtěli jsme, aby hráči byli v lednu třeba deset dnů s rodinami. Proto jsme zvolili dva delší zahraniční kempy s kratším týdenním meziblokem v Praze, kde si odbudeme různé testy a další vyšetření. Také sehrajeme jedno utkání, aby nás viděli fanoušci,“ vysvětluje trenér. Zmiňovaným zápasem bude v sobotu duel s druholigovým Ústí nad Labem. Hrát se bude na Strahově, čas výkopu se bude dolaďovat v nejbližších dnech.