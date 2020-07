Fotbalisté Karviné po konci karantény podstoupí kontrolní testy a následně se zase zapojí do tréninkového procesu. Podle Andrey Lipjakové z protiepidemického oddělení hygieny v Karviné je vysoká pravděpodobnost, že fotbalisté vyjdou z testů negativní.

„Netroufnu si to predikovat v případě osob, které s nimi žijí ve společné domácnosti, ale fotbalisté z karantény budou mít pravděpodobně negativní testy,“ míní.

Na základě čeho? „Pozitivní testy měly při odběrech čtyři osoby a jeden člen realizačního týmu. Jedna osoba měla průběh nemoci zcela bezpříznakový, zbylé měly jen lehký průběh. To vypovídá o tom, že se s nemocí vypořádaly velmi dobře,“ objasňuje.

Pacient 0 se vytrasovat nepovedl

V televizním zpravodajství se dennodenně „propírá“ chytrá karanténa, na jejíž adresu se snáší těžká palba kritiky o nefunkčnosti. Další střípek nespokojenosti na ni nejspíš spadne po případu karvinských fotbalistů. Takzvaný pacient 0, tedy člověk, s nímž měl přijít do kontaktu první nakažený fotbalista, se vytrasovat nepovedl.

„Víte, ono to dost hodně závisí na tom, co nám dotazované osoby sdělí. Sdělují nám další kontakty, ale také si nemusí vzpomenout na všechny. Dotrasovat tolik kontaktů je i tak obtížné, a pokud je nemáme k dispozici všechny, tak se k tomu stejně nedobereme. Někteří lidé ani nemusí všechny kontakty sdělit záměrně, protože se třeba bojí,“ objasňuje Lipjaková princip dohledávání kontaktů.

Do karantény už ne

Z fotbalového pohledu je nyní důležité to, zda budou moci fotbalisté Karviné pokračovat v soutěži. Podle všeho tomu nezabrání už nic. Ani případných několik pozitivních jedinců z kontrolních odběrů.

„Ti, co vyšli při prvotním testování jako pozitivní, se stali nemocnými osobami a byli v domácí izolaci. Po čtrnácti dnech jim budou provedeny kontrolní testy a v případě negativních výsledků se stanou vyléčenými. Ostatní byli v karanténě, tedy v zásadě rovněž v domácí izolaci, ovšem nejsou to nemocné osoby. Podle toho, kdy naposledy přišli do kontaktu s nemocnými, jim rovněž budou provedeny kontrolní testy,“ informovala Deník Andrea Lipjaková.

Podle původního scénáře měla fotbalistům skončit karanténa 16. července, kdy měly proběhnout i kontrolní testy. Ty nakonec hygienici stanovili už na středu. „Někdo byl s nemocnými naposledy v kontaktu 30. června, někdo 1. července. Rozhodli jsme se pro hromadný odběr v klubu na zítřek,“ doplnila Lipjaková.

Ve středu 15. července se tedy fotbalisté podrobí testům, jejichž výsledky budou známy ve čtvrtek, nejpozději v pátek. Co se stane, když z nich vyjde někdo pozitivní? Bude muset tým znovu do karantény? „Nebude. Osoby, které by vyšly z testů pozitivní, nastoupí karanténu, ale ostatní s nimi nebyli v uplynulých dvou týdnech v kontaktu, takže logicky do karantény nepůjdou,“ vysvětluje Lipjaková.

Což de facto znamená, že fotbalová liga nebude mít problém sezonu dohrát a nic by ji už ohrozit nemělo. Leda výskyt koronaviru v jiných klubech hrajících skupinu o záchranu. Ta bude pokračovat 23. a 26. července posledními dvěma koly.