Fotbalisté budějovického Dynama se v neděli konečně dočkali! Po výborném výkonu v důležitém zápase porazili BohemIans jasně 3:0 a získali ve FORTUNA:LIZE první body letošní sezony. Klokani venku neuspěli po dvou výhrách, naopak doma nevyhráli ani jednou ze dvou zápasů.

Uadri Adediran dal v nedělním utkání I. ligy s Bohemians vedoucí gól Dynama (na snímku ho atakuje Köstl). | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Jihočeši zahájili aktivně a už ve 3. minutě kopal Hora standardku ze strany velkého vápna, brankář Reichl ale jeho ostrý centr vyrazil na první rohový kop Dynama, ze kterého ale černobílí nic nevytěžili. Bohemains ale nezůstávali nic dlužni a v první desetiminutovce zahrávali dva rohy, Janáčkovu branku však z nich neohrozili.

Ve 13. minutě se uvolnil na levé straně Trummer, po jehož centru hlavičkovat z deseti metrů Čermák, míč však poslal vedle tyče. Pět minut nato na druhé straně zkusil ránu zpoza vápna Ondrášek, ani on ale svůj pokus mezi tři tyče nenasměroval. To Čmelík se krátce nato z vápna už trefil, jeho střele ale chyběla patřičná razance. Ve 28. minutě se po odraženém míči dostal ke střele hostující Kozák, gólmana Janáčka ale nezaskočil. Ve 39. min. sice Ondrášek vzdušný souboj s brankářem Reichlem vyhrál, sudí Petřík ale pískal faul a gól neplatil.

Zlepšení přineslo body! Žižkov vyhrál na hřišti olomouckého béčka

Blízko gólu byli krátce před půlí Pražané, Köstlův pohotový volej minul zadní tyčku Janáčkovy branky jen o centimetry. A platilo nedáš, dostaneš!V nastaveném čase po Horově rohu se do balonu opřel hlavou Adediran a Reichl se natahoval marně – 1:0!

V 58. minutě Suchanovu střelu brankář Reichl neudržel, Čermák ale po teči hostujících zblízka zadáků překopl. Z následného rohu se ale domácí dočkali, když po Horově centru Čermákovu střelu Havel hlavou usměrnil za záda bezmocného brankáře Reichla – 2:0!

Dukla porazila Jihlavu. Vystřídala ji na čele tabulky!

Bohemka pak ve snaze něco s nepříznivým výsledkem udělat se snažila Jihočechy přitlačit, obrana Dynama ale byla pevná. V závěru Pražané vše vsadili na ofenzívu a za stopera Křapku trenér Jaroslav Veselý poslal na hřiště útočníka Necida. Hosté chvílemi sice tlak vyvinuli, ani domácí ale nezaháleli a jejich brejky byly velice nebezpečné. A minutu před koncem po Ondráškově nahrávce pečetil Osmančík na 3:0.

Ohlasy trenérů:

Marek Nikl (Č. Budějovice): "Získali jsme obrovsky důležité vítězství a tři body. Jsem moc rád za kluky, že za výhrou šli. Jsem rád, že jsme dodrželi předsevzetí, které jsme si dali před zápasem, ať se to týká disciplíny nebo taktiky. Vnímali jsme, že teď je potřeba to uhrát a nikdo nechtěl riskovat, že by se stala nějaká chybička. V porovnání s minulými domácími zápasy se Slavií a Plzní byla hra z naší strany jednodušší. I dneska jsme udělali chyby, ale dokázali jsme je napravit. Jsme moc rádi, že jsme odehráli zápas bez obdrženého gólu a navíc jsme ještě tři dali. Udělali jsme v sestavě několik změn a jsme s nimi spokojeni. Třeba v případě Martina Králika jsme viděli, že nebyl úplně v pohodě v minulých zápasech. Dnes zasáhl jako střídající hráč a zvládl to skvěle."

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Pro nás se ty scénáře neustále opakují. Byl to víceméně vyrovnaný zápas v poli, který rozhodl důraz ve vápně, naše nedůslednost a nedohrávání konců poločasů. Rozhodla 45. minuta, kdy jsme nejprve nedali velkou šanci a následně u nás na druhé straně dostaneme ze třetího rohu gól. Ta první branka byla z naší strany dárek pro domácí. Navíc jsme ve druhém poločase nezvládli další standardní situaci a dostali z toho druhý gól. V minulé sezoně jsme dokázali standardní situace ubránit, ale teď se nám to nedaří. Pokud dostanete první dva góly v tak vyrovnaném zápase, těžko z toho něco uhrajeme. Možná domácí tím, v jaké byli před zápasem situaci a přitlačeni ke zdi, byli důraznější. Šli jsme do zápasu slušně namotivovaní, ale pokud vstřelíme za pět kol jeden gól ze hry, tak je to těžké. Přitom šance si vypracujeme. Není vyloučeno, že zkusíme přivést ještě jednoho dva hráče, kteří by byli schopni dávat góly."

České Budějovice - Bohemians 3:0 (1:0)

Branky: 45 + 1. Adediran, 58. Havel, 89. Osmančík. Rozhodčí: Petřík – Váňa, Leška. ŽK: Havel. Diváci: 3756.

ČB: Janáček – Broukal, Čoudek (22. Králik), Havel, Trummer – Čermák (74. Skalák), Hora, Suchan (74. Hellebrand) – Čmelík (62. Osmančík), Ondrášek, Adediran.

Bohemians: Reichl – Hůlka, Křapka (78. Necid), Hybš – Köstl (60. Kovařík), Jindřišek, Beran (60. Hrubý), Dostál – Matoušek (30. Prekop), Kozák – Puškáč (60. Mužík).