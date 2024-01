Fotbalový brankář Tomáš Vaclík se po necelých pěti měsících rozloučil se zámořskou MLS, kde v dresu New England Revolution neodehrál jediný zápas. Po konci angažmá začali fanoušci řešit, kam povedou další kroky čtyřiatřicetiletého reprezentačního gólmana, a hlasitě se hovoří i o možném návratu do pražské Sparty. Jak navíc prozradil na tiskové konferenci sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický, klub tuto možnost nezavrhuje.

„Tomáš Vaclík je sparťan, má u nás vždy dveře otevřené. S aktuální brankářskou trojicí jsme však spokojeni. Nemám žádný signál o tom, že by se teď mělo něco měnit. Směrem do budoucna si umím spolupráci s Tomášem představit,“ prohlásil konkrétně Rosický.

Návrat Tomáše Vaclíka po letech v zahraničí do Sparty by se nabízel. Reprezentační gólman odehrál za Letenské v naší nejvyšší soutěži 71 zápasů mezi roky 2012 až 2014. Pak odešel na úspěšné angažmá do švýcarské Basileje, později působil ve španělské Seville, řeckém Olympiakosu Pireus, anglickém Huddersfieldu a naposledy ve zmiňované MLS v dresu New England Revolution. Za mořem ale neodchytal ani jeden zápas.

Sám Vaclík navíc v minulosti zmiňoval, že pokud by se měl vrátit do Česka, volil by jedině Spartu. „Já říkám často, že v Česku bych mohl do jediného klubu, ale nevím, jestli se to někdy povede, nebo ne. Navíc ve Spartě je teď Matěj Kovář, který chytá velice dobře, jen nevím, jakou tam mají dohodu. Proto máme s rodinou ambici zůstat venku,“ vyprávěl v květnovém rozhovoru pro Deník.

Jak ale zmínil sám Rosický, Sparta je se současnou podobou svého brankářského týmu spokojená. Jasnou jedničkou je pětadvacetiletý Dán Peter Vindahl, který od svého příchodu odchytal všechny ligové zápasy. Před jeho příchodem dvakrát nastoupil sedmadvacetiletý Vojtěch Vorel a pozici trojky zastává jednadvacetiletý Slovák Jakub Surovčík.

Vindahl, který si získal svými výkony i fanoušky, přišel do klubu na roční hostování z Alkmaaru, přičemž Sparta má možnost na něj uplatnit opci, po jejímž zaplacení by se stal sparťanem na trvalý přestup. Výše opce by podle dostupných informací měla činit zhruba 1,5 milionu eur.

„Jsme v komfortní situaci, oba (Vindahl a Veljko Birmančević) jsou u nás na hostování s opcí. Vše je předem domluvené, co se týče detailů opce a kontraktů hráčů. Oba se skvěle začlenili a jsou velmi důležití. Je to v našich rukou,“ komentoval situaci s opcemi hostujících hráčů Rosický.

S koncem Vaclíka v MLS se ale naplno rozjely debaty mezi fanoušky na sociálních sítích. Řeší se nejen brankářská otázka na Spartě, ale i možné další štace pro zkušeného gólmana.

„Za mě jako dvojka super, Vorlovi absolutně nevěřím,“ napsal jeden z fanoušků Letenských na Twitteru.

„Jsem pro variantu: Vacloš, velký sparťan, do Sparty s budoucím místem v kancelářích nebo jako skaut ve španělských soutěžích. Vojta Vorel jako jednička do Jablonce, Bohemians, ať víc chytá a neztrácí potenciál bez zápasů,“ přidal se se svojí myšlenkou další fotbalový fanoušek.

„Tomáš je náš, ale do kasy už to při vší úctě nevidím. Vindahl je lepší a vůči Vorlovi by to nebylo fér. Já bych to viděl na tréninky mladých brankářů a práci v akademii na Strahově. Předpokládám ale, že bude chtít ještě někde 2 roky chytat. Třeba Bohemce by se po odchodu Jedličky sakra hodil. Klokan ho ale asi nezaplatí,“ zamyslel se další ze sparťanských fanoušků na Facebooku.

Rozhodnutí teď bude zejména na Vaclíkovi, který by musel případně přehodnotit svoje prohlášení, že v Česku by mohl do jediného klubu. Jak je jasné ze zápasů i z vyjádření sportovního ředitele Sparty, Letenští mají ve Vindahla důvěru a v dohledné době to neplánují změnit. Kam tedy povedou další Vaclíkovy kroky?