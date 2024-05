Slavil 47. narozeniny, ale místo plánů na oslavy měl v hlavě, jakou sestavu pošle do zápasu proti ostravskému Baníku. Kouč fotbalové Sparty Brian Priske se ale nakonec oslavy přece jen dočkal. Jeho svěřenci vyhráli třetí zápas nadstavbové části 2:1 a ještě více se přibližili obhajobě titulu. "Těžko se mi hledají slova, abych mohl vyjádřit, jak vděčný fanouškům a hráčům jsem," usmíval se po vítězné děkovačce.

Pro své hráče i fanoušky na tribunách měl jen slova chvály. "Pracuji s nejlepší skupinou kluků, se kterou jsem ve své kariéře kdy setkal. Děkuji ale samozřejmě i fanouškům, kteří si připravili velkou plachtu. To, co se dělo během zápasu, ale i před ním a po něm, bylo neskutečné. Budu si to pamatovat po zbytek svého života, protože se dost možná nic podobného už nebude opakovat," usmíval se.

V zápase zazářil Veljko Birmančevič. Nejprve ve třicáté minutě otevřel skóre a i když krátce po změně stran nádhernou trefou srovnal ostravský Frydrych, byl to právě on, kdo byl i ve druhé půli u všeho podstatného. Nejprve po faulu na něj dostal červenou kartu Kpozo a v 60. minutě pak po divoké skrumáži před brankou napálil do sítě vítězný gól.

"Když nám o Veljkovi poprvé řekl Tomáš Rosický, měli jsme všichni pocit, že by nám mohl pomoci. Znali jsme styl jeho hry, který je velmi nebezpečný a agresivní. Věděli jsme, že se Birma nebojí se chodit do prostoru kolem branky soupeře. Už v Malmö předvedl, že umí dávat góly," chválí Priske svoji hvězdnou oporu.

"Každý nový hráč vždy potřebuje nějaký čas na adaptaci, což se zrovna u Veljka podařilo velmi rychle. Pochopil, co od něj očekáváme a co chceme jako celý tým hrát. A zrovna on hraje už dlouhou dobu na opravdu vysoké úrovni. Pochvalu si ale zaslouží primárně Tomáš Rosický," upozornil.

Jsme blízko, ale ještě není konec, uklidňuje Priske

Pokud dnes večer slávisté doma neporazí Plzeň, budou na Letné slavit obhajobu titulu. Ještě před sledováním tohoto zápasu ale Priske s hráči vyrazí sledovat zápas hokejového šampionátu mezi Českem a Dánskem.

"Dánsko vyhraje," smál se. "Po ranním tréninku vyrazíme všichni společně, pro mě osobně to bude úplně první návštěva O2 areny," dodal úspěšný a oblíbený kouč Brian Priske.