Po výbuchu z kraje sezony se Stavangerem, ztrátě bodů s Baníkem nebo kolapsu s Teplicemi si sparťané opět lížou rány. Tentokrát navíc se slanou příchutí. Letenští o víkendu vybouchli v největším zápase v Česku. V derby je Slavia zdemolovala 4:0. To je největší debakl ve vzájemných zápasech v historii samostatné ligy. To sparťanskou ostudu ještě znásobuje.

Přitom tohle měl být zápas, ve kterém Sparta po sérii třech výher dokáže, že je ze srabu venku. Opak byl však pravdou. Derby odhalilo všechny sparťanské neduhy. Opět…

Opakuje se to totiž stále dokola. Pokaždé, když se Pražané nadechují, přilétne další ťafka. A pak přijde na řadu tradiční mantra dánského trenéra Priskeho. „Bylo to trapné, jak jsme prezentovali sebe a klub. Musíme se omluvit,“ dušoval se už poněkolikáté v sezoně sparťanský trenér. „Musíme plně přijmout kritiku. Musím přijmout fakt, že jsme nehráli dobře, když na tom nejvíc záleželo.“

Jenže fanouškům už dochází trpělivost. „Jako sparťan jsem rád, že tenhle zápas přišel. Vydržel jsem se ‚kochat‘ až do konce. Chtěli jste zrcadlo, pak ho máte, pánové Křetínský, Čupr, Rosický a Priske. Tím to nekončí, hned další dva zápasy vám ho nastaví znovu. Tým nekopů, bez morálky, podělaní až za ušima,“ naťukal sociální sítě kritický fanoušek.

Největší zkraty Sparty pod Brianem PriskemZdroj: Deník

Nespokojenost s výkonem hráčů v derby dal najevo sportovní ředitel Tomáš Rosický, který o půli seběhlz lóže a zašel do kabiny. „Nemůžu říct, co řekl. Je to běžné, do kabiny chodí v každém utkání,“ přiblížil Priske.

I přes několik přehmatů v sezoně si Priske tvrdohlavě stojí za tím, že Sparta jde správnou cestou. „Jsem stoprocentně přesvědčený, že jdeme správným směrem,“ zdůraznil dánský lodivod. „Prohráli jsme velkou bitvu, navíc bolestivě a trapně. Válka ale bude dlouhá. Hráče vidím každý den a vím, čeho jsou schopní. Jsme na dobré cestě, neprohráli jsme 11 kol po sobě a předvedli jsme dobré výkony.“

Realita je však taková, že Sparta ztrácí na druhou Slavii pět bodů a na vedoucí Plzeň (ta má ještě zápas k dobru) dokonce devět. Teď ji navíc čekají náročné zápasy se Slováckem a Plzní. Pokud znovu vyhoří, titul nadobro zmizí v husté mlze.