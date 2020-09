Jarý zrak, křepký krok a sebevědomá mluva. Sparťanské fanoušky poznáte v těchto dnech na první pohled. Po letech ponížení, ústrků a posměšků mohou být na svůj klub zase pyšní: z Letné se po delší době vládne FORTUNA:LIZE. Ta má sice za sebou jen prvních pět kol, ale i tak to něco znamená. Sparta už zkrátka není pro smích.

Fotbalisté Sparty slaví gól v utkání v Příbrami. | Foto: AC Sparta Praha, twitter

Ale znamená to zároveň, že není zranitelná? To už je komplikovanější. I nedělní duel v Příbrami ukázal, že výkony hráčů v rudém (nebo jako tentokrát v bílém) mají k ideálu pořád daleko. Až dosud se sparťanům podařilo kritické chvilky přestát, ve vzduchu se však vznáší otázka, zda to bude stačit i na silnější soupeře než Příbram, Zlín či Karviná.