Pro srovnání: ve 2. kole hrála Sparta doma s Jabloncem a Kozák za 62 minut na trávníku pětkrát vystřelil. Nic z toho. V neděli odehrál proti stejnému soupeři jen druhý poločas a ze tří střeleckých pokusů dal dva góly.

Myslel jste na to, že chcete dohnat Musu?

S klukama jsme se o tom trošku bavili. Věděl jsem, že na něj mám ztrátu, tak jsem si říkal, že jestli půjdu na hřiště, zkusím to. Pak už na to ale člověk nemyslí, snaží se hrát, co nejlépe umí. Gól chci dát vždycky.

Je střelecká koruna váš cíl?

Hlavně chceme poslední zápas zvládnout, tohle je jen třešnička na dortu. Vím, jaká ta statistika aktuálně je. Uvidíme, co z toho bude.

Bylo těžké zkoncentrovat se po oslavách vítězství v poháru na závěr ligy?

Po těch oslavách to bylo samozřejmě horší, ale jsme profíci. Museli jsme se nachystat. Zvládli jsme to, i když tam byla hluchá místa. Teď se můžeme chystat na poslední zápas a pak na dovolenou.

Nebude derby poněkud zvláštní? Už vlastně o nic nejde…

Ale pořád je to derby. Vůbec se nebude hrát přátelsky, bude to tvrdý zápas. Chceme uhrát dobrý výsledek.