Opět se ukázalo, že hráči Slovanu se prostě umí vytáhnout na věhlasnějšího soupeře. Po mdlých výkonech proti Bohemians a Mladé Boleslavi se předvedli v domácím utkání, kdy se jim postavila pražská Slavia. Liberec šel do vedení po tečované střele Lukáše Červa. Za Slavii o pár minut později srovnal Olayinka. Ve druhé půli poslal z penalty hosty do vedení Mick van Buren, ale v nastavení srovnal na konečných 2:2 svým druhým gólem v dresu Slovanu nigerijský útočník Victor Olatunji.

Liberecký Victor Olatunji v souboji s Lukášem Masopustem ze Slavie | Foto: Jaroslav Appeltauer/DENÍK

"Slavia byla více na balonu a více hrála. Měla také větší množství šancí. Hráli jsme tak, jak jsme chtěli. Dobře bránili a čekali na svou šanci, která v první půli přišla poměrně brzy. Dostali jsme se do vedení, ale v podstatě vzápětí inkasovali. Nemohu se zbavit dojmu, že vyrovnání předcházel faul na Doumbiu," neodpustil si po utkání poznámku směrem k rozhodčím domácí trenér Kozel.

"Tomu se nepozdávala ani další situace, které předcházela druhému gólu sešívaných. "Nejvíce emocí vnesla na hřiště odpískaná penalta, která byla z mého pohledu velmi přísná a poslala Slavii do vedení. Od té chvíle to byl více boj než fotbal," hodnotil šéf liberecké lavičky další ošemetnou situaci.

Lukáš Červ viděl inkriminovaný okamžik dost podobně, jako jeho nadřízený. "Dostali jsme gól z penalty na 1:2, která…(zamyslí se) těžko říct, jaká byla. Bojovností a týmovým duchem jsme zvládli závěr utkání a vyrovnali na 2:2, za což jsem moc vděčný," ocenil své spoluhráče mladý bojovník.

Zdroj: Youtube

Před zápasem všichni pod Ještědem cítili, že situace není dobrá. "V týdnu jsme si řekli, že to bude hlavně o nás, jak moc se zlepšíme v komunikaci a bojovnosti jeden za druhého. Myslím si, že jsme to prokázali a dřeli až do umření," prozradil člen reprezentační jednadvacítky, že v týdnu proběhly určité pohovory.

Luboš Kozel po utkání přiznal, že cítil tlak na svou osobu. "Nepohybuji se v tomto prostředí pár dní. Fotbal je o výsledcích. Ani já nejsem šťastný, že jsme na jaře uhráli tak málo bodů. I když jsme věděli, že to bude proti Slavii těžké, snažili jsme se mužstvo psychicky připravit," pověděl kouč k nepříjemnému tématu.

Nakonec z toho je vybojovaná remíza 2:2 a alespoň částečný klid na práci během reprezentační přestávky. "Musíme být spokojení, před utkáním jsme nebyli v jednoduché situaci. Nedělali jsme body a posledně dostali v Mladé Boleslavi výprask. Cením si toho, že po vyloučení Olayinky, kdy neudržel své nervy, jsme se zmobilizovali a dokázali v závěru vydolovat pro nás zlatý bod," viditelně si oddechl trenér Kozel.

FC Slovan Liberec - SK Slavia Praha 2:2 (1:1)

Branky: 26. Červ, 90+5. Olatunji - 30. Olayinka, 65. van Buren (penalta). Žluté karty: 39. Doumbia, 63. Preisler, 89. Ndefe - 44. Vlček (vedoucí mužstva), 45. Ogbu, 67. Oscar, 85. Zafeiris. Červené karty: 64. Čech (trenér brankářů) - 89. Olayinka. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Antoníček; VAR: Petřík, AVAR: Váňa. Diváci: 4758

Liberec: Vliegen - Ndefe, Plechatý (C), Pourzitidis, Preisler (70. Ghali) - Doumbia, Červ (80. Varfolomejev) - Mészáros (77. Rabušic), Tupta, Rondić (77. Kozák) - Olatunji

Slavia: Mandous - Masopust (56. Zafeiris), Ogbu, Holeš (C), Jurásek D. - Douděra, Ševčík, Oscar - Lingr (76. Jurásek M.), Tecl (56. van Buren - 90. Hromada), Olayinka