To dřív Tomáš Řepka oblékne sešívaný dres a střihne si v něm rozverný taneček před stadionem v Edenu, než aby Jindřich Trpišovský opustil rétoriku skromného chlapíka v kšiltovce, který se pořád učí. Ne, hlavní stratég Slavie rozhodně není trenérem „mourinhovského“ typu, který na tiskových konferencích rád rozpráví o své genialitě. Naopak.

Utkání 29. kola první fotbalové ligy: FC Baník Ostrava - SK Slavia Praha, 10. června 2020 v Ostravě. trenér Slavie Jindřich Trpišovský. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Trpišovský přes všechny (nesporné) úspěchy, kterých ve Slavii dosáhl, zůstává nohama na zemi. Potvrdil to i po sobotní výhře 3:1 v Karviné, která byla jeho 73. ligovou výhrou na lavičce červenobílých. To číslo sice vypadá nenápadně, jde však o zápis do historie: současný kouč tak v klubových statistikách překonal Františka Cipra a posunul se na druhé místo. Na vedoucího Karla Jarolíma ztrácí osmnáct výher.