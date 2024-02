Hektické týdny mají za sebou ve fotbalové Slavii a hektický byl i první jarní zápas pražského týmu. V utkání proti Jablonci mohl být trenér Jindřich Trpišovský spokojen s útočnou fází, s tou defenzivní ale už o poznání méně. Slávisté dostali tři branky a do budoucích utkání mají určitě o čem přemýšlet.

FORTUNA:LIGA 20. kolo: Slavia - Jablonec 4:3. | Foto: CPA

V kancelářích i na hřišti bylo v zimě v podání slávistů živo. Do Edenu přišly s novým majitelem Pavlem Tykačem i zvučné posily.

Fanoušci tak oprávněně netrpělivě čekali, jak jejich oblíbenci vstoupí do jarní části ligového ročníku a jak zareagují na výhru Sparty, která si už o den dříve poradila s Karvinou.

Zimní přípravný fotbal: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený tým?

A čekali také na to, jestli se v základní sestavě objeví nejdražší posila Vršovických nejen v tomto přestupním termínu. David Zima se vrátil z Itálie, aby posílil slávistický stoperský post. Pokladna klubu zchudla o 100 milionů korun. Jenže v prvním zápase proti Jablonci se Zima na trávníku neobjevil.

V obraně dostali prostor Lukáš Masopust, Igoh Ogbu a Tomáš Holeš. Mladý obránce zůstal jen na lavičce náhradníků a mnozí se tomu divili už před úvodním hvizdem. Divit se mohli ještě více poměrně záhy. Ačkoliv slávisté předváděli povedené ofenzivní představení a především Conrad Wallem ukazoval, proč ho domácí před časem do Prahy přilákali, na obě jeho branky dokázali jablonečtí fotbalisté brzy odpovídat.

Mohl hrát kterýkoliv z obránců

Zatímco útočná fáze Pražanům fungovala znamenitě, dozadu to setsakramentsky drhlo. Jablonec dával góly po rychlých akcích, kdy slávistická obrana ani nestíhala pořádně zareagovat. Chramosta měl při druhém gólu prostoru k dispozici také trestuhodně moc.

Infarktová sedmigólová přestřelka. Slavii spasil v 97. minutě Jurečka

„Sestava obrany vyzněla z přípravy a ze složení, ve kterém jsme hráli ke konci podzimu,“ prohlásil po zápase trenér Trpišovský a přiznal, že nastoupit mohl v podstatě kdokoliv z obránců, které má Slavia k dispozici.

Faktem také je, že slávistická defenziva nebyla v přípravě v podstatě pořádně prověřena. „Samozřejmě, ostrý zápas je úplně jiný, stejně jako výkony a nasazení. V té přípravě přece jenom každý chce držet balon a více se dostat do hry, vice riskuje. V ostrých zápasech už pak většinou soupeř hraje vyloženě jednoduše, na brejkové situace,“ připustil Trpišovský.

OBRAZEM: Karviná nestačila na Spartu, schytala trojku. Vše načal parádou Krejčí

Za pro mnohé překvapivou absencí Zimy v zahajovací jedenáctce hledejme možná i fakt, že přišel do slávistické kabiny až v závěru zimního přípravného období. Kouč tak dal prostor hráčům, kteří odehráli většinou přípravných zápasů.

Do dalších dní však mají ve Slavii určitě o čem přemýšlet. Nefungující obrana je totiž to poslední, co by mohli v boji o titul i o postup do další fáze Evropské ligy potřebovat. A čistokrevný stoper Zima by mohl do zadních slávistických řad přinést potřebnou jistotu a klid.

Bylo by na čase. Už ve středu hrají slávisté další ligový zápas ve Zlíně.