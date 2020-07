V klubu to už znáte, pošel jste slávistickou mládeží a nakoukl i do áčka. Berete to jako výhodu?

Určitě neočekávám aklimatizační potíže, znám ty zkušenější kluky v týmu, sám nejsem problémový hráč. Je to pro mě jednodušší, protože jsem odchovancem a vím, do jakého prostředí jdu. Díky tomu to pro mě bude snazší.

Zájem o vás měly i další kluby. Byla Slavia volba číslo jedna?

Měl jsem jasno. Chtěl jsem se do Slavie jednou vrátit a po všem, co jsem si prožil, to beru jako nový začátek. Chci navázat na povedený půlrok v Liberci a jsem rád, že se vracím domů.

Jak hodnotíte své angažmá na severu Čech?

Když přišla nabídka na návrat do Slavie, dlouho jsem se o tom bavil s trenérem Pavlem Hoftychem, a i díky němu jsem teď zpět. Bez něj a bez celého realizačního týmu Liberce bych tady teď nestál, patří jim obrovský dík za to, že mě do Liberce vůbec chtěli. Hrozně mi to pomohlo, budu na to vždycky vzpomínat v nejlepším.

Nebojíte se větší konkurence v útoku?

Přicházím do velkého klubu a musím počítat s tím, že konkurence je a bude velká. Přicházím s tím, že jsem si toho vědom a uvidíme, kdo bude hrát. Nejdůležitější ale je, aby byl úspěšný tým.

S velkou konkurencí souvisejí i vysoká očekávání stran výsledků. Jste připraven?

Byl jsem tady na zápas Ligy mistrů s Dortmundem a říkal jsem si, že bych chtěl jednou zažít něco takového. Zdejší kluci udělali obrovský kus práce a chtěli by to dokázat znovu. My nově příchozí to chceme zažít s nimi. Uděláme vše pro to, abychom si zahráli velké zápasy, přilákali do Edenu slavné mančafty a potrápili je.

Změnil jste se od doby, kdy jste odešel?

Jsem starší a otrkanější. Samozřejmě si chci vydobýt určitou roli v týmu, vím ale, že to bude těžké a musím jít postupnými krůčky.