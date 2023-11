Fotbalová Slavie se v úterý přesunula do moldavského Tiraspolu, kde ve čtvrtek odehraje pátý skupinový zápas Evropské ligy. Sešívaným stačí pro jistotu postupu do jarní části s domácími neprohrát, budou chtít ale také udržet průběžné vedení před AS Řím. Slávisté se však v Moldavsku budou muset obejít bez svého hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského a několika opor.

„Vzhledem k nabitému programu ve zbytku sezony jsme měli v pondělí volno, teď odlétáme do Tiraspolu, někteří hráči na palubě nebudou. Po dohodě s fyzio týmem neletí Tomáš Holeš ani Petr Ševčík, v Praze zůstanou z preventivních důvodů a budou se soustředit na závěr podzimní sezony,“ prozradil asistent trenéra Jaroslav Köstl.

„Jinak letí tým v nezměněném složení, Matěj Jurásek už začíná trénovat, ale ještě zůstává v Praze. Ivan Schranz bude připravený s ochrannou maskou,“ doplnil.

Právě pro Köstla i zbytek realizačního týmu bude utkání proti Tiraspolu hodně zvláštní. Budou ho totiž muset zvládnout odkoučovat bez lodivoda Slavie Jindřicha Trpišovského, který při jednom z tréninků utrpěl zlomeninu nosu.

„S Jindrou spolupracujeme už asi deset let, víme, kdo má co dělat. Žádná velká změna to snad nebude, snad jen v koučinku samotném na hřišti, ale to jsme si za tu kariéru taky párkrát vyzkoušeli. Doufám, že bude Jindra co nejdřív v pořádku a my mu tam uděláme radost výsledkem, můžeme slavit postup,“ uvedl Köstl.

Slavia má skupinu skutečně velmi dobře rozehranou. Ve čtyřech zápasech posbírala devět bodů a prohrála jen na půdě AS Řím. Doma ale italskému celku oplatila porážku, zvítězila 2:0 a o skóre je ve skupině G na prvním místě. Pokud Pražané s Tiraspolem ve čtvrtek neprohrají, budou mít jistotu postupu do jarní fáze Evropské ligy.

„Po zápase v Římě jsme si přáli dostat se do pozice, kdy to máme ve svých rukou. Odehráli jsme skvělý zápas s AS Řím, posunuli se na špici tabulky skupiny, ale musíme to potvrdit v následujících zápasech. Jde o postup, jde o prestiž, jde o koeficient, jde o peníze i lepší nasazení do jara,“ burcoval asistent slávistického trenéra.

„Musíme k zápasu přistoupit stejně jako pokaždé. Do Tiraspolu jedeme jednoznačně vyhrát a stvrdit tak náš postup do jarní fáze,“ doplnil ho útočník sešívaných Mojmír Chytil.

Právě on při domácím souboji s Tiraspolem zářil. Slavia vyhrála jednoznačně 6:0 a čtyřiadvacetiletý útočník se zapsal mezi střelce hned dvakrát.

„Domácí zápas se mi proti nim hodně povedl. Byl to jeden z mých nejlepších výkonů ve Slavii. Tenkrát nám pomohly rychlé branky v úvodu, odveta ale začne od nuly, musíme to tak brát a vstoupit do zápasu se stejnou vervou,“ prozradil před odletem Chytil.