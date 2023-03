Situace na čele FORTUNA:LIGY se vyrovnala a Slavii, Plzeň a Spartu už od sebe dělí pouhé tři body. Sobotní utkání mezi Vršovickými a západočeskou Viktorií tedy dopředu budí velkou pozornost. Mezi fanoušky fotbalu, ale také mezi překupníky se vstupenkami. Právě jednoho takového, který nabízel lístky za dvojnásobek původní ceny, vyloučil ze svých řad Fanklub SK Slavia Praha.

Fanoušci v Edenu na utkání s Jabloncem. | Foto: CPA

„Výbor Fanklubu SK Slavia Praha učinil dnes bezprecedentní rozhodnutí – na základě platných stanov vyloučil ze svých řad svého člena, který využil členství pro nákup vstupenky na zápas Slavia – Plzeň, kterou následně nabízel k prodeji za mnohonásobně vyšší cenu za účelem vlastního obohacení,“ stojí ve vyjádření fanklubu.

„Fanklub Slavie se proti podobnému jednání důrazně ohrazuje, je v rozporu s platnými stanovami a takovéto jednání poškozuje nejen samotný Fanklub, ale i Slavii. V žádném případě nebudeme toto jednání tolerovat, a proto přistupujeme k tomuto rozhodnutí a dotčenou osobu s okamžitou platností vylučujeme z členů Fanklubu. Jméno člena známe a nejedná se o osobu, jejíž jméno je uvedeno v inzerátu,“ dodávají zástupci fanoušků.

Vstupenky na utkání mezi první Slavií a druhou Plzní šly do prodeje v několika vlnách. Jako první si mohli přikoupit až dva lístky ke své permanentce držitelé celosezonních vstupenek. Jako druzí přišli na řadu s možností nákupu právě členové Odboru přátel a Fanklubu SK Slavia Praha. Zbytek vstupenek šel do volného prodeje, ale v současnosti už je utkání kompletně vyprodané.

O lístky do Edenu byl pochopitelně velký zájem, přestože spadaly až do třetí cenové kategorie. V ní se ceny za vstupenky pro dospělé pohybují od 510 do 990 korun. Zmiňovaný přeprodejce ale prodával místa v nejdražších sektorech hned za 1800 korun. Proti tomu se zástupci fanouškovské obce jasně vymezili.

„Velmi si vážíme všech čestných a slušných členů Fankubu, kteří jsou našimi členy z důvodu podpory Slavie a ne z důvodu vlastního prospěchu,“ dodal Výbor Fanklubu SK Slavia Praha.

Toto rozhodnutí vzbudilo mezi fotbalovými fanoušky na sociálních sítích pozitivní reakce. „Jako sparťan říkám bravo stejně jako vašemu zákazu žebracích cedulí a potažmo i sundání plotů v sektoru hostí. Jde to správným směrem, tak snad se přidá co nejvíc klubů. A přimlouvám se i pro tvrdý trest dotyčnému od samotného klubu,“ napsal na Twitteru uživatel Kingfisher.

„Já bych toho člena vyloučil už jen za to "Slavie Praha" v inzerátu. Jinak velmi cením, takhle zatočit se všemi. Máš lístek? Nestíháš? Věnuj ho kamarádovi nebo prodej bez marže,“ dodal k tématu uživatel Justin Sane.

Slavisté odehrají důležité utkání o první místo v tabulce před zaplněným Edenem už v sobotu od 18 hodin. V případě vítězství se Slavia může vzdálit Západočechům na rozdíl čtyř bodů, v případě porážky pak bude na svého soupeře ztrácet body dva. Do boje o čelo tabulky ale může zásadně promluvit také pražská Sparta, která se už v pátek představí na hřišti Baníku.

