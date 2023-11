Českou fotbalovou reprezentaci čekají poslední dva kvalifikační zápasy, ve kterých se rozhodne o tom, kdo postoupí na příští EURO. Už v pátek vyzve národní tým Polsko a v pondělí doma přivítá Moldavsko. „Máme cíl, abychom to zvládli už s Polskem. Je jedno, kdo dá gól, hlavní jsou tři body, které jsou pro nás důležité,“ shodli se před druhým tréninkem útočníci Jan Kuchta a Mojmír Chytil.

„Určitě to bude jinačí zápas než v Praze. Vyměnili trenéra, je tam jiná typologie toho, co by chtěli hrát. Jsou to nesmírně kvalitní hráči, bude výborná atmosféra a mělo by přijet hodně našich fanoušků. Chceme být odhodlaní, abychom jim to znepříjemnili. Hlavně se ale chceme soustředit na naši hru, kterou chceme hrát,“ vyhlašuje Kuchta před utkáním v Polsku.

Právě sparťanský útočník se ale v posledních zápasech střelecky trápí. Vždyť poslední gól dal už 8. října proti Hradci Králové a od té doby na další zásah čeká.

„Trošku se s tím peru. Cítím, že jsem prospěšný i z pozice číslo deset, ale moc nám to teď do vápna nelétá, takže nemám moc z čeho dát gól. V tréninku na tom pracujeme. Důležité jsou ale body. Je jenom otázka času, kdy to tam začne létat. Až to začne, tak zase začnu dávat góly,“ nepanikaří Kuchta.

Ten se střelecky neprosadil ani v zápasech proti Albánii a Faerským ostrovům za reprezentaci. V prvním případě strávil na hřišti hodinu, podruhé se na trávníku zdržel 35 minut.

O moc střelecky úspěšnější není v poslední době ale ani jeho kolega Mojmír Chytil ze Slavie. Ten sice 5. října vstřelil dva góly Tiraspolu, jenže od té doby už se trefil jen jednou do sítě Bohemians. Další gól pak dal za reprezentaci proti Albánii, jenže branka neplatila kvůli diskutabilní hře rukou a český útočník navrch dostal červenou kartu.

„Viděl jsem to asi tisíckrát a za mě to je pořád rameno. Už je to ale za námi, teď se soustředíme na Polsko. Chtěl bych týmu hlavně pomoct. To je cíl. Vyhrát v Polsku,“ hlásí jasně slávistický reprezentant, který vletěl do národního týmu loni třígólovým debutem proti Faerským ostrovům.

Tehdy se hrálo právě v Olomouci, kde je Chytil prakticky doma. Sedět by mu proto mohl nadcházející domácí zápas s Moldavskem, který bude hostit rovněž Andrův stadión.

„Vzpomínám na to, byl to můj první reprezentační zápas a takhle se mi povedl. Samozřejmě bych to v každém zápase rád zopakoval. Není to ale jen o gólech. Chci pomoct týmu,“ říká Chytil.

„Těším se do Olomouce moc. Jsem víceméně odchovanec Olomouce, takže za mě to je to správné místo. Zápas je dlouho vyprodaný, atmosféra bude skvělá jako vždycky na reprezentaci v Olomouci. Doufejme ale, že bude rozhodnuto už dřív,“ přeje si čtyřiadvacetiletý reprezentant, který měl stejně jako jeho kolega Kuchta v pondělí volnější program.

„Měl jsem trošku náročnější pozápasový režim, protože jsem vystupoval v Hradci a jel jsem s manželkou na ultrazvuk. Program jsem měl přizpůsobený tak, že jsem měl kompenzační cvičení s kondičním trenérem. Dobil jsem baterky a jsem připravený na dnešní trénink,“ vysvětluje Kuchta, proč se v pondělí odpoledne neukázal na hřišti.

Nyní už je ale tým v plné přípravě a chystá se na klíčové duely, které rozhodnou o účasti na nadcházejícím evropském šampionátu.

„Uvědomujeme si vážnost zápasu a tíhu okamžiku,“ ujišťuje před důležitými bitvami Kuchta.