"Neumím říct, jaká bude moje budoucnost. Musím si sednout s majitelem. Převládá u mě trochu zklamanost. Z toho, co se kolem mě poslední dobu děje. Hodně mě to trefilo. Dost vydržím, zažil jsem toho hodně. Ale nemůžu dodnes skousnout, co ze mě někteří udělali. Kdo mě zná, ví, že to, co se stalo, nebylo myšleno rasisticky," říkal Rada k aféře, kterou způsobila slova "zoufalče cikánskej".

Dopředu dával najevo, že ještě není definitivně rozhodnutý, zda bude v trenérské kariéře pokračovat, ale od pondělí už je jasno. Bude.

"Shodli jsme se, že po postupu se pokusíme Duklu udržet mezi elitou. Známe se dobře, jsme přibližně stejně staří. O ekonomické stránce jsme se vůbec nemuseli dohadovat. Každý z nás přišel se svou představou a na první dobrou jsme se domluvili," přiblížil pro ČTK Petr Rada průběh jednání s majitelem klubu Petrem Pauknerem. "Přesvědčil mě, že už je to všechno pryč, že by byla škoda, abych z toho teď cuknul. Je to normální chlap, přestože patří k velkým postavám v českém byznysu," pokračoval.

Je jisté, že Dukla bude po postupu potřebovat posily. "To bude věc nás trenérů a ředitele Pepy Jinocha. Majitel pak dá souhlas, jestli na vybraného hráče budeme mít, nebo ne," říkal Rada.

Momentálně Dukla lanaří záložníka Jana Fortelného. Ten strávil minulou sezonu v Olomouci na hostování ze Sparty a ta by ho na Julisku prodala za částku kolem pěti milionů. Vše se aktuálně řeší.

Do nové, prvoligové sezony, půjde Petr Rada bez asistenta Jiřího Vágnera, s nímž strávil v Dukle dvě sezony. Vágner míří do zahraničí, jeho místo zaujme Pavel Medynský z Žižkova a druhý asistent se v těchto dnech hledá.

Před Petrem Radou nestojí pouze hlavní týmová výzva v podobě záchrany v elitní soutěži, ale také jedna osobní meta. "Říkal jsem ve staré gardě Dukly, že mám před sebou Jaroslava Vejvodu. Úspěchům slavného trenéra se samozřejmě nikdy nevyrovnám, ale v první lize za ním zaostávám už jen o dvanáct odkoučovaných zápasů. Tak doufám, že mi dají čas, abych ho mohl aspoň vyrovnat," dodal s úsměvem na rtech.