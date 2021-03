Navíc potvrdili ofenzivní formu; během čtyř utkání po změně na trenérském postu nastříleli čtrnáct gólů. "Výsledek je pro nás příznivý," usmíval se po utkání spokojený Vrba.

Příbram na Letné neměla šanci a otázkou bylo jen to, s kolika inkasovanými góly odjede. Hlavně v koncovce se trápila. "Nejsme produktivní, proto jsme nedali gól a zaslouženě prohráli," nehledal výmluvy trenér Pavel Horváth.

Kromě tří bodů a jasného výsledku udělal radost domácímu kouči také návrat Adama Hložka. "Bavili jsme se s trenérem, kolik bych toho zvládl a domluvili se, že půjdu v 60. minutě. A musím říct, že jsem byl hodně zafoukaný. Zdravotně jsem se cítil dobře, ale kondice a fyzička chyběla," usmíval se osmnáctiletý sparťanský klenot.

Ten se na ligovém trávníku ukázal poprvé od 3. října. "Těšil jsem se hodně, už jsem odpočítával každý den. Jsem hlavně rád, že jsme to zvládli a máme tři body," dodal.

Jestli něco bylo kaňkou na jinak dobře odvedeném výkonu Sparty, jsou to žluté karty pro Vitíka a staršího Krejčího. Oba totiž dostanou jednozápasovou stopku. To by nebylo nic neobvyklého, ale Pražany o víkendu čeká pikantní souboj s Plzní.

"Mrzí mě to, ale máme dostatek hráčů, kteří třeba nedostali tolik příležitostí, tak to musí zvládnout. Kádr máme kvalitní, nahradíme je. Více mě mrzí, že to bude bez diváků, bylo by vyprodáno a zápas měl perfektní atmosféru," posteskl si Vrba.

Jeho svěřenci nyní ztrácí na vedoucí Slavii z druhé příčky jedenáct bodů a ještě mají jeden odložený zápas k dobru.



AC Sparta Praha – 1.Fk Příbram 4:0 (2:0)

Góly: 33. LK37, 43. Kozák, 81. Karabec 90.+2 Mezera. ŽK: LK37, Wiesner, Laco Krejčí, Vitík – Lalkovič, Soldát, Voltr, Cmiljanović. Rozhodčí: Franěk – Nádvorník, Hájek.

Sparta: Nita – Wiesner, Vitík, Čelůstka, Hancko – Plavšič, Pavelka (86. Sáček), Dočkal (73. Karabec), Laco Krejčí (86. Hanousek) – Kozák (61. Hložek).

Příbram: Šiman – Mezera, O. Kingue, Svoboda, Cmiljanović – Zorvan, Tregler, Lalkovič (60. Rezek), Soldát (87. Januška), Antwi (60. Pilík) – Voltr (85. Vávra).