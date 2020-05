Program 26. kola

DNES

14.00 Olomouc - Příbram

16.00 Liberec - Slovácko

16.00 Zlín - Ostrava

18.00 Plzeň - Mladá Boleslav

20.00 Slavia Praha - Jablonec

ZÍTRA

14.00 Teplice - Opava

16.00 Bohemians 1905 - České Budějovice

18.00 Karviná - Sparta Praha

Není potřeba zdůrazňovat, o kom je řeč. Slavia v úterý vyhrála v Mladé Boleslavi sice jen 1:0, výkon úřadujícího mistra ale ukázal zlepšení oproti chabému vstupu do fotbalového jara. Tým Bohemians o den později zničil 4:0 bezbranné Teplice a podruhé v řadě nastoupí doma v Ďolíčku, tentokrát proti Českým Budějovicím. A Sparta? Ta se po blamáži s Plzní pokusí o první letošní ligové vítězství v Karviné.

Neoblíbený soupeř

Dá se v případě duelů bez diváků vůbec mluvit o výhodě domácího prostředí? V Edenu jsou si před dnešním mačem s Jabloncem jistí, že ano. „To, že nebudou fanoušci, je sice velké mínus, ale cítíme se tady doma, známe prostředí, hraje se s našimi míči, trénujeme tu. Neprohráváme tu a cítíme se dobře,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Na zaváhání jeho svěřenců hladově číhá Plzeň, navíc Jablonec nepatří k oblíbeným soupeřům Slavie. „I naše poslední zápasy proti nim doma nebyly nic moc,“ připomněl Trpišovský. Loni v květnu sešívaní ve Vršovicích slavili nad severočeským týmem těsnou výhru, předchozí dva domácí duely s ním prohráli.

„Kdybychom podali stejný výkon jako v Boleslavi, bylo by to dobré, i když i tam byly nedostatky. Víme, že musíme proměnit víc šancí,“ řekl Trpišovský.

Mužstvo vedoucího týmu tabulky věří, že uspěje i bez podpory fanoušků. „Samozřejmě nás to mrzí, tribuna sever je fantastická a když se k ní přidá celý stadion, je to krásné. Myslím ale, že to zvládneme i tak,“ povídal záložník Lukáš Masopust.

Desítka na dohled

Klokani z Vršovic si v týdnu proti Teplicím s chutí užili pro ně nezvyklé kanonády a do nedělního mače proti jihočeskému Dynamu jdou s touhou atakovat desátou příčku v tabulce a tedy i účast ve skupině o poháry. Zdá se, že v Ďolíčku budou řešit mnohem příjemnější věci než hrozbu boje o záchranu.

„Ve skrytu duše pořád věříme, že šance na umístění do desátého místa tam je, i když to chvílemi vypadalo, že odstup je velký. Čeká nás dost domácích zápasů a v tabulce pravdy na tom nejsme špatně. Je to reálné,“ uvedl trenér Luděk Klusáček.

Zatímco Bohemka se zvedá, na jihu Čech bojují s opačným problémem. Jednomu z nejpříjemnějších překvapení podzimní části sezony jaksi dochází dech, České Budějovice prohrály poslední tři zápasy. I to by mohlo hrát do karet zelenobílým, kterým to na vlastním trávníku docela šlape.

„Víc bodů sbíráme doma. Pokud v tom budeme pokračovat a něco přivezeme i z venku, uvidíme, kde nakonec skončíme,“ řekl kapitán Josef Jindřišek.

Už jen pohár?

Panuje-li na Slavii i u Bohemians po restartu první ligy dobrá nálada, na Letné dál vládnou chmury. Domácí nezdar s Plzní rozmetal naděje fanoušků Sparty na obrat k lepšímu, nepotěšil je ani chatrný výkon.

S tím jedou sparťané do koronavirem zmítané Karviné, sbírající bodíky k záchraně. V souvislosti s tím se šíří spekulace, že družina z Letné už se bude soustředit jen na domácí pohár jako na poslední šanci dostat se do Evropy. Nebo ne? „Na nic nerezignujeme. Nepřemýšlíme tak, že bychom něco vypouštěli a připravovali se jen na pohár. To neexistuje,“ odmítl trenér Václav Kotal.