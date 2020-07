Beran navíc potvrzuje, že stezka z Liberce do Slavie zdaleka nezarůstá. Ve Slovanu působili trenér Jindřich Trpišovský se sportovním ředitelem Janem Nezmarem a posily ze severu Slavii zatím nezklamaly. Brankář Ondřej Kolář, obránci Stanislav Coufal s Ondřejem Kúdelou, záložník Petr Ševčík, ti všichni budiž důkazem.

Malinský? Kuchta?

Proto je pravděpodobné, že export bude pokračovat. Vedle Berana (má být investicí do budoucna) jde aktuálně především o záložníka Tomáše Malinského a útočníka Jana Kuchtu.

„Oba jsou dobří hráči, patří do kategorie, že jsme s nimi pracovali v minulosti. Určitá indicie tam je. Malinského jsme přiváděli do Liberce z Hradce, teď hraje ve skvělé formě. U Kuchtiče jsem rád, že ho Pavel Hoftych v Liberci oživil, to byla asi jeho poslední šance. Má obrovský potenciál, ale nikdy to úplně neprodal,“ řekl kouč Trpišovský pro Český rozhlas.

Malinský je trochu jiný případ (je mu osmadvacet), ale Kuchta ve třiadvaceti zapadá do boje o mladé, a tudíž v budoucnu zobchodovatelné fotbalisty. V lize se pár takových najde. A je o ně logicky zájem na nejlepších adresách.

Vynikající gólman

Proto Sparta koupila už v zimě z Opavy devatenáctiletého Filipa Součka a na Moravě ho nechala na zbytek ročníku na zkušenou. Jaká další jména rezonují? Možná nejvíc Matouš Trmal, brankář ze Slovácka. V jednadvaceti letech má za sebou 50 startů mezi elitou a 22 vychytaných nul. To jsou ohromující čísla. Už byl spojován se Spartou, avšak jistého není nic. Také Slavia bude v budoucnu řešit při Kolářově odchodu do zahraničí klíčový post.

„Mým snem je posunout se dál a udělat krok dopředu. Ale taky si musíme vyhodnotit, jestli už bude ta správná doba v létě, nebo bude dobré ještě počkat. Chci hlavně chytat,“ řekl způsobně reprezentant do 21 let.

Stejně starý Ondřej Lingr, jenž dal za Karvinou v sezoně sedm branek, už je blízko posunu výš, kopat by měl za Baník Ostrava.