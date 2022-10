Zbrojovku srazily v duelu se Spartou neproměněné šance a Krejčí. Prohrála 0:4

Pražané natáhli sérii neporazitelnosti v lize na 10 utkání a upevnili si třetí místo v neúplné tabulce. Brněnský nováček nejvyšší soutěže doma počtvrté za sebou nevyhrál, z toho potřetí nebodoval. Debakl 0:4 utrpěla Zbrojovka na konci srpna i se Slavií.

Branky: 33. z pen. a 82. Ladislav Krejčí II, 45.+4 a 90.+10 Kuchta. Rozhodčí: Hocek - Paták, Nádvorník - Franěk (video). ŽK: Řezníček, Alli - Daněk, Mejdr, Vitík. Diváci: 9588.



Brno: Berkovec - Matejov, Endl, Šural (90.+3 Hlavica), Granečný (46. Hrabina) - Texl - Hladík (61. Falta), Fousek (71. Nečas), Ševčík (46. Pachlopník), Alli - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Sparta: Kovář - Wiesner, Vitík, Sörensen (71. Zelený), Höjer - Pavelka, Ladislav Krejčí II - Jankto (61. Mejdr), Sadílek (87. Karabec), Daněk (71. Minčev) - Kuchta. Trenér: Priske.

FC Hradec Králové - FK Teplice 4:1 (1:1)

Fotbalisté Hradce Králové porazili navzdory hodinovému oslabení Teplice 4:1. Skóre v domácím azylu Východočechů v Mladé Boleslavi otevřel z penalty Jakub Rada, ve 42. minutě rovněž z pokutového kopu srovnal hostující Filip Žák. "Votroci" hráli od 30. minuty bez vyloučeného Petra Rybičky, přesto po pauze v početní nevýhodě hned třikrát skórovali. První dva góly v ligové kariéře dal Adam Gabriel, premiérově v nejvyšší soutěži se trefil i střídající Ondřej Ševčík.

Teplická ostuda! Hradec hrál hodinu v oslabení a stejně dominoval 4:1

Hradec doma zvítězil potřetí v ligové sezoně, po čtyřech kolech naplno bodoval a posunul se na čtvrté místo neúplné tabulky. Severočeši po čtyřech zápasech nejvyšší soutěže prohráli a zůstali jedenáctí.

Branky: 54. a 88. Gabriel, 19. Rada z pen., 81. Ševčík - 42. Žák z pen. Rozhodčí: Szikszay - Volf, Arnošt - Orel (video). ŽK: Novotný - Křišťan, Gning. ČK: 30. Rybička (Hradec). Diváci: 816.



Hradec: Reichl - Klíma, Čihák, Čech (46. Matěj Koubek) - Gabriel, Rada (90.+2 Dvořák), J. Kučera, Novotný (46. Harazim) - Rybička - Kubala (35. Ševčík), Vašulín (74. Trusa). Trenér: Miroslav Koubek.

Teplice: Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka (78. Vachoušek), T. Kučera, Jukl, Shejbal (40. Křišťan) - Trubač - Gning, Žák. Trenér: Jarošík.

FK Pardubice - FK Jablonec 1:0 (0:0)

Fotbalisté Pardubic zdolali v domácím azylu v pražském Ďolíčku Jablonec 1:0. O jejich triumfu rozhodl v 71. minutě Michal Hlavatý. Východočeši zvítězili v nejvyšší soutěži po sedmi porážkách za sebou a pod trenérem Radoslavem Kováčem na třetí pokus poprvé bodovali. Pardubice po druhé výhře v sezoně zůstaly v neúplné tabulce poslední, ale přiblížily se patnáctému Zlínu na rozdíl dvou bodů. Jablonečtí nebodovali v lize po třech vítězstvích.

Neuvěřitelná úleva. Pardubice očesaly "Jablka" a berou druhé tři body

Branka: 71. Hlavatý. Rozhodčí: Zelinka - Pochylý, Dohnálek. ŽK: Vacek, Chlumecký - Krob. Diváci: 629.



Pardubice: Markovič - Kostka, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Janošek (72. Tischler), Icha - Zahradníček (46. Sychra), Hlavatý (80. Vacek), Helešic (80. Kurka) - Černý (80. Lima). Trenér: Kováč.

Jablonec: Hanuš - Akpudje, Heidenreich, Krob (79. Šulc) - Cools, Považanec, Kratochvíl, Polidar - Chramosta, Jovovič - Sejk (79. Patrák). Trenér: Horejš.

Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 2:0 (0:0)

Fotbalisté vedoucí Viktorie Plzeň zůstávají jako jediní v této sezoně FORTUNA:LIGY bez porážky. V sobotu večer zdolali na svém stadionu Mladou Boleslav 2:0.

O vítězství Viktorie nad Mladou Boleslaví rozhodli obránci Pernica a Jemelka

Branka padla až devět minut po přestávce. Přetažený centr po rozehraném rohu vrátil Jemelka před malé vápno a Pernicova střela z voleje poslala viktoriány do vedení. Hosté pak po příchodu Matějovského byli aktivnější, ale Plzeň je do nebezpečných situací nepouštěla. Skórovat naopak po střele z otočky mohl Vlkanova. Povedlo se to až po rychlém kontru Jemelkovi, který se ve 82. minutě utrhl svému strážci a zužitkoval skvělou přihrávku Jirky. Vstřelil tak první gól v dresu Viktorie.

Branky: 54. Pernica, 82. Jemelka. Rozhodčí: Černý - Caletka, Váňa - Machálek (video). ŽK: Kalvach - Dancák, Kubista, Matějovský, Vaníček. Diváci: 7136.



FC Viktoria Plzeň: Tvrdoň – M. Havel, Mo. Tijani, Pernica, Jemelka – Kopic (61. Jirka), Bucha (85. Čermák), Kalvach, Vlkanova (74. Ndiyae) – Bassey (46. Mosquera), Chorý (74. Kliment). Trenér: Michal Bílek.

FK Mladá Boleslav: Šeda – Suchý, Karafiát, D. Šimek – Pech, Kubista, Dancák (80. Vaníček), Fulnek – D. Mareček (58. Matějovský), Ladra – Ekpai (10. Skalák). Trenér: Pavel Hoftych.

1. FC Slovácko - Bohemians Praha 1905 2:4 (0:2)

Fotbalisté Bohemians 1905 zvítězili na hřišti oslabeného Slovácka 4:2 a posunuli se na čtvrté místo tabulky. Hattrickem se blýskl Roman Květ. Už ve 12. minutě byl vyloučen domácí brankář Jiří Borek. Krátce poté Květ otevřel skóre a před pauzou přidal druhý gól Pražanů Erik Prekop. Po změně stran se dvakrát trefil Květ, za domácí snižovali Petr Reinberk a v závěru Vlastimil Daníček z penalty.

Slovácko doma nevyhrálo od srpna. S Bohemkou doma padlo 2:4, Borek byl vyloučený

"Klokani" v sezoně nejvyšší soutěže udrželi venkovní neporazitelnost, tým z Uherského Hradiště doma nevyhrál počtvrté za sebou a je desátý. Slovácko se dobře nenaladilo na čtvrteční duel Evropské konferenční ligy v Nice, kterému ve čtvrtek na svém stadionu podlehlo 0:1.

Branky: 77. Reinberk, 90.+4 Daníček z pen. - 16., 53. a 80. Květ, 45.+2 Prekop. Rozhodčí: Petřík - Horák, Vlček - Hocek (video). ŽK: Kozák - Jánoš, Prekop, Köstl. ČK: 12. Borek (Slovácko). Diváci: 4042.



Slovácko: Borek - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Šimko (46. Petržela) - Havlík, Daníček - Holzer (78. Brandner), Vecheta (14. Nguyen), Duskí (46. Kalabiška) - Kozák (65. Mihálik). Trenér: Svědík.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Jánoš (68. Krch), Kovařík (76. Beran) - Květ (87. Novák), Prekop (67. Mužík) - Drchal (76. Bartek). Trenér: Veselý.

Slovan Liberec - Baník Ostrava 0:0

Fotbalisté Ostravy v dlouhé přesilovce jen remizovali v Liberci bez branek. Domácí hráli od 38. minuty bez vyloučeného kapitána Theodora Gebre Selassieho, ale v oslabení soupeře téměř k ničemu nepustili a naopak sami mohli v závěru rozhodnout. Baník v lize se Slovanem popáté za sebou bodoval.

Čarující Laštůvka vynuloval Liberec, Baník ale opět nevyužil dlouhou přesilovku

Rozhodčí: Batík - Pečenka, Kotalík - Szikszay (video). ŽK: Matoušek, Červ, Čvančara (kondiční trenér) - Cadu, Kaloč, Šehič, Almási. ČK: 38. Gebre Selassie (Liberec). Diváci: 3858.



Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Talovjerov, Plechatý - Mikula, Červ (57. Purzitidis), Valenta, Preisler (87. Fukala) - Frýdek - Van Buren (90.+2 Rabušic), Matoušek (57. Prebsl). Trenér: Kozel.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Frydrych, Lischka, Šehič (86. Fleišman) - Cadu, Kuzmanovič (67. Tetour), Kaloč, Plavšič - Klíma (67. Tijani) - Almási. Trenér: Vrba.

Dynamo České Budějovice - Trinity Zlín 2:2 (2:1)

Domácí vedli po brankách Lukáše Havla a Daniela Haise 2:0, za soupeře snížil ještě do přestávky Jan Silný a ve druhém poločase vyrovnal střídající Lukáš Bartošák. Jihočeši v neúplné tabulce poskočili na 12. místo. Zlín venku v lize nevyhrál 20. zápas v řadě, počtvrté za sebou tam remizoval a zůstal předposlední.

Ševci umazali dvougólové manko, v Českých Budějovicích urvali alespoň bod

Branky: 30. Havel, 34. Hais - 38. Silný, 77. Bartošák. Rozhodčí: Radina - Kříž, Hrabovský - Kocourek (video). ŽK: Silný (Zlín). Diváci: 2779.



Č. Budějovice: Janáček - Čolič, Králik, Havel, Sluka - Broukal, Čavoš - Čmelík (81. Mršič), P. Hellebrand, Potočný (81. Škoda) - Hais (50. Zajíc). Trenér: Weber.

Zlín: Rakovan - Kolář, Simerský, Procházka - Cedidla (46. Reiter), Hlinka (80. Fillo), Janetzký, Čanturišvili - Dramé (73. Bartošák), Silný (80. Didiba), Jawo (90. Kovinič). Trenér: Jelínek.

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha 2:0 (1:0)

Cenný skalp. Sigma Olomouc si vyšlápla na Slavii a po dvou nádherných brankách vyhrála 2:0. V prvním poločase se šajtlí trefil Jiří Sláma a ve druhém poločase přidal krásnou trefu svou slabší levačkou Mojmír Chytil. Pražský klub padl na Andrově stadionu po osmi letech. Nebylo tak překvapením, že závěrečné minuty nastavení strávili diváci ve stoje a vyprovodil sigmáky potleskem. Sešívaní nyní ztrácejí na vedoucí Plzeň čtyři body, přičemž Viktoria má ještě zápas k dobru.

Sigma skolila Slavii po sedmi letech! Sedm tisíc diváků vidělo dvě krásné trefy

Branky: 19. Sláma, 54. Chytil. Rozhodčí: Klíma - Antoníček, Machač. ŽK: Trefil - Ousou, Kačaraba, Tiehi. Diváci: 7227.



Sigma: Trefil - Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Chvátal (87. Poulolo), Breite, Spáčil (61. Greššák, (87. Vraštil)), Sláma (66. Šíp) - Navrátil (66. Zifčák) - Růsek, Chytil. Trenér: Václav Jílek.

Slavia: Kolář - Douděra (73. Lingr), Ousou, Kačaraba (57. D. Jurásek), Dorley - Tiehi, Hromada (46. Provod), Traore - Jurečka (65. Usor), Tecl (46. Sor), Ewerton. Trenér: Jindřich Trpišovský.