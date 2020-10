Jednatřicetiletý Necid do týmu Bohemians 1905 zamířil z Haagu, kde v létě po dvou letech skončil. Za nizozemský celek odehrál 50 zápasů a nastřílel 17 branek. Před tím si vyzkoušel zahraniční angažmá v Legii Varšava, Bursasporu, Zwolle, PAOK Soluň nebo CSKA Moskva.

"Tomáš je pro Bohemku nadstandardní hráč. Kvůli situaci s covidem mu padlo zahraniční angažmá, na které se moc těšil. Znám ho ze Slavie od jeho 17 let. I proto souhlasil s přestupem do Bohemky jako volný hráč. Věřím, že nám velmi pomůže," řekl sportovní ředitel vršovického klubu Miroslav Držmíšek.

"Smlouvu podepsal do konce sezony, ale vzájemně jsme si slíbili, že pokud mu ta vysněná nabídka v zimě přijde znovu, uvolníme ho do zahraničí. Je to fér," dodal funkcionář Bohemians.

Hostování ve Slavii

V české lize nastupoval Necid za Jablonec a mateřskou Slavii, celkem má v nejvyšší tuzemské soutěži bilanci 73 zápasů a 24 branek. Za reprezentaci odehrál 44 utkání a dal 12 gólů. S národním týmem si pražský rodák zahrál na mistrovství Evropy v roce 2016, naposledy za něj nastoupil před čtyřmi lety.

"V Holandsku mi skončila smlouva a ozval se mi Míra Držmíšek. Dá se říct, že od mého působení ve Slavii jsme kamarádi. Proto jsem neváhal a jeho nabídku rád přijal," uvedl Necid, který si českou ligu naposledy zahrál v dubnu 2018 během hostování ve Slavii.