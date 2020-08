Fotbalisté Slavie, úřadující čeští šampioni, odehráli další zápas na rakouském soustředění.

Za soupeře měli maďarský Fehérvár a šlo o dva naprosto rozdílné poločasy. Ten první byl ze strany Pražanů tak nepovedený, že trenér Jindřich Trpišovský své hráče o přestávce hodně hlasitě nabádal ke zlepšení. A to opravdu přišlo. Ze stavu 0:1 otočily parádní trefy Stancia, Musy a Masopusta na konečných 3:1.

„Mám pro ně pochopení. Mají těžké nohy a hráli proti výbornému soupeři, který hraje za týden ostrý zápas. My se na to ale nesmíme vymlouvat a musíme se s tím poprat trochu jinak než v první půli. Ve druhém poločase se ukázalo, že to jde,“ říkal Trpišovský na adresu svých svěřenců.

Největší radost z gólu měl zřejmě záložník Lukáš Masopust. „Náš skaut Marcel říkal před zápasem, že nemůžu dát gól ze střední vzdálenosti, že na to prý nemám sílu. Tak jsem rád, že se mi to povedlo,“ smál se hráč, o kterého se zajímá několik evropských klubů včetně West Hamu, kam přestoupil jeho ještě nedávný spoluhráč a veliký kamarád Tomáš Souček.

Slávisté nebudou mít ani chvíli oddychu. Soustředění mají teprve ve své polovině. Čeká je náročný podzim a v Edenu by si všichni rádi zopakovali úspěšné minulé sezony, které patřily k těm nejlepším v novodobé historii klubu.

Bohemians se dařilo

„Myslím, že máme letos nejnáročnější program za tu dobu, co jsem ve Slavii. Tým je obrovsky pracovitý a hladový. Je na klucích vidět, že se rvou o to, aby byli v základní sestavě nebo v kádru. Je to dobře,“ pochvaluje si Trpišovský.

Na soustředění v Rakousku je také Sparta, která měla včera večer hrát rovněž s maďarským soupeřem. Proti Ferencvárosi se ale nakonec z organizačních důvodů nehrálo.

V metropoli bylo o něco živěji. Týmy Bohemians, Žižkova a Dukly odehrály v sobotu hned po dvou zápasech.

Nejlepšími výsledky se prezentovala Bohemka, která remizovala 0:0 s Jabloncem a pak porazila druholigový Žižkov 2:0. „Zápas s Jabloncem byl vrchol kondičního týdne, ale vypadal dobře i fotbalově. S Žižkovem to bylo opačné. Žižkov hrál 70 minut, my nevypadali dobře, ale rozhodli jsme v závěrečných minutách. Bylo to náročné,“ přiznal kouč klokanů Luděk Klusáček.

Další zápasy na týmy čekají v nejbližších dnech.