Sešívaní byli blízko vedení už v 6. minutě. Proti byl však brankář hostí Vladimír Neuman, který chytil penaltu Kuchtovi. Ve 40. minutě už ale na ránu Holeše nedosáhl.

Karviná mohla ještě do přestávky odpovědět, kdy si v krátkém sledu vypracovala hned dvě velké šance. Čmelík a po něm Bartošák však skvělého Koláře nepřekonali.

Sympaticky hrající Karviná se nakonec dočkala. V 85. minutě potrestal Čmelík hrubku Deliho, hnal se sám na Koláře, kterého překonal přízemní střelou k levé tyči.

Slavia i přes bodovou ztrátu posunula hodnotu historického rekordu, aktuálně je bez prohry 44 utkání v řadě. Poslední porážku zaznamenala v březnu 2020.

HLASY TRENÉRŮ

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Do zápasu jsme špatně vstoupili, protože jsme hned na začátku neproměnili penaltu. Karviná svědomitě bránila a těžce jsme se tam prokousávali. Naštěstí jsme potom dali gól. Ale dokázali jsme se moc prosadit ve finální fázi, naopak Karviná měla šance. V první půli nás dvakrát podržel Ondra Kolář, chytil dva góly. Ve druhé půli jsme měli hru trochu víc pod kontrolou, ale nebyli jsme už tolik nebezpeční ve vápně. Potom nám propadl míč přes celé hřiště na Čmelíka, který šel sám na bránu a po zásluze vyrovnal. Z naší strany podprůměrný, špatný výkon. Po odchodu Nica Stanciua jsme nebyli schopni se dostat do finální fáze. Velmi málo nadstandardních výkonů, v podstatě jen Ondra Kolář a oba krajní beci, kteří snesli měřítko do útočných akcí."

Jozef Weber (trenér Karviné): "Myslím, že to bylo docela útočné utkání z obou stran. Vstup do utkání z naší strany ustrašený, penalta, ztráty. Pak jsme se dostali do zápasu a byli jsme aktivní. V závěru první půle jsme měli dvě šance. Za druhou půli musím mužstvo pochválit. Hráli jsme dostatečně aktivně i kombinačně líp než v první půli. Přestože je Slavia vynikající, myslím, že jsme si ten bod zasloužili. Mám radost. Jestli jsme chtěli uspět, gól přišel v pravý čas. Kdybychom vyrovnali dřív, je otázka, jak by Slavia zareagovala. Buďme realisté a rádi za to, jak to nakonec dopadlo."

Slavia Praha – MFK Karviná 1:1 (1:0)

Branky: 40. Holeš – 85. Čmelík. Rozhodčí: Petřík – Hrabovský, Nádvorník. ŽK: Kačaraba, Deli – Neuman, Bartošák, Siňavskij, Santos, Šindelář. Diváci: 1415 (omezený počet).

Slavia Praha: O. Kolář – Bah, Kačaraba (87. Zima), Deli, Bořil – Holeš (58. Beran) – Sima, Stanciu (58. Lingr), Ševčík (58. Traoré), Olayinka – Kuchta (68. Van Buren). Trenér: Trpišovský.

MFK Karviná: Neuman – Pereira (45. Siňavskij), Santos, Šindelář, S. Dramé, Bartošák – Čmelík, Mangabeira (79. Jursa), Herc, Mikuš (79. Zych) – Tavares (31. Qose). Trenér: Weber.