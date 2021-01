Tentokrát s nulou? Slavia dnes sehraje odložený mač ve Zlíně

Je to už skoro rok od doby, kdy fotbalisté Slavie ve FORTUNA:LIZE naposledy prohráli. Postarali se o to tehdy jejich vršovičtí sousedé v Ďolíčku a dva týdny nato i Slovácko. Sešívanou cestu za titulem to ale moc neohrozilo a dnes působí představa dvou slávistických porážek v rozmezí čtrnácti dnů jen jako tajný sen ortodoxních sparťanů.

Jan Kuchta měl lví podíl na první jarní výhře Slavie. Pražané v sobotu v Edenu udolali Olomouc 3:1 a Kuchta se zaskvěl dvěma góly. | Foto: ČTK

Realita je jednoznačná: Slavia lize vládne pevnou rukou, od začátku sezony vyhrála třináct z patnácti zápasů a dvakrát remizovala. Zatím zvládá i extrémně náročný vstup do mrazivého ligového „jara". Obhájci titulu od 16. ledna odehráli už tři mače (z toho jeden v poháru), dnes absolvují odložený zápas ve Zlíně a už v neděli hostí silný Jablonec. „Jsme spokojení, že jsme ty zápasy bodově zvládli. Dopředu jsme efektivní, i když v těchto podmínkách není jednoduché vypracovat si šance," upozornil trenér Jindřích Trpišovský na nesnáze rvoligových fotbalistů uprostřed zimy. Trochu nezvyklé je, že Slavia po novoroční pauze inkasovala od Olomouce, Dukly i Karviné po jednom gólu. Na celkové výsledky zápasů to sice nemělo valný vliv, ale Trpišovského červenobílá parta si dlouhodobě zakládá na skvěle zvládnuté obraně. Kouč ale zůstává v klidu: s nulou vzadu zkrátka nelze hrát pokaždé. „Pro mě je důležité, že neděláme systémové nebo individuálních chyby," říká Trpišovský. Dnes ve Zlíně to pro něj bude jubilejní 100. ligový duel ve Slavii a byl by tak krajně nerad, kdyby měla skončit dlouhá série sešívané neporazitelnosti. Předloni v dubnu přitom Zlín dokázal doma Pražany porazit 1:0, rok předtím uspěli borci z města obuvi dokonce i v Edenu. „Zlín dobře zvládá zápasy proti silnějším soupeřům, na ně je jeho styl založený na pracovitosti v defenzivě velmi účinný. Málokdy se proti nim dostanete do brejku, do kterých naopak oni neustále vyrážejí," hodnotí Trpišovský dnešního soupeře. Favorit je každopádně jasný, ostatně Zlín je v tabulce až dvanáctý a od listopadu v lize nevyhrál. „Bude to bojovné utkání. Uvidíme, jak bude vypadat terén. Bude nás to stát hodně sil, ale jedeme to tam zvládnout," řekl záložník Tomáš Holeš. Zápas ve Zlíně se měl hrát 16. prosince, slávisté však tehdy (údajně) měli pozitivní testy na covid. Až pak se ukázalo, že nakažení nebyli.