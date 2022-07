Jedinou možností změny v příští sezoně je pozice českého mistra. Ten bude startovat ve 2. nebo 3. předkole Ligy mistrů, což záleží na zaplnění garantovaných míst pro obhájce trofejí v jednotlivých soutěžích. Vítěz české ligy by tak mohl začít ve 3. předkole Ligy mistrů, což by garantovalo jistotu startu v základní skupině jedné z evropských pohárových soutěžích.

Nic dalšího by se ovšem měnit nemělo – Ligový vicemistr či vítěz poháru půjde do 3. předkola Evropské ligy, zbylé dva týmy čeká 2. předkolo Evropské konferenční ligy.Letošní ročník ale bude velmi důležitý pro sezonu 2024/2025, ve které má dojít k velké reformě evropských pohárů. Počty týmu ve skupinách se rozšíří ze 32 na 36, tím pádem dojde i ke změnám systému předkol, které ale UEFA zatím odmítá podrobněji zveřejnit.Řada nejenom českých expertů ale už teď spekuluje, že zisk 15. místa je klíčovým pro většinu zemí, jistota alespoň jednoho týmu v základní skupině pohárů dává jistotu zisku tolik potřebných bodů.

Pro české týmy v evropských pohárech – tedy Plzeň, Slavii, Spartu a Slovácko je situace poměrně jasná. K reálné šanci by měly postoupit alespoň tři ze čtyř základních týmů do základních skupin.

Situaci ulehčilo Rusko

UEFA v aktuální sezoně vyloučila ruské kluby z evropských soutěží, odvolání zamítla i sportovní arbitráž CAS, která tak zmařila druhý pokus ruského fotbalu o záchranu koeficientu. Ze hry je tak Zenit Petrohrad, Soči a moskevské kluby CSKA a Dynamo Moskva. UEFA celou situaci odůvodnila obavami o bezpečnost.

Rusko je sice v současném žebříčku na 12. místě, postupně ale bude klesat. UEFA totiž ruským klubům přiřadila zisk 4,333 bodů, tedy jejího nejnižšího získaného koeficientu v posledních pěti letech. „Naopak kvůli rozhodnutí UEFA i FIFA utrpěli značnou újmu, nicméně podle našeho názoru jsou sankce s ohledem na zajištění bezpečnosti a bezproblémového průběhu soutěží na místě,“ dodala arbitráž.

Slavii čeká bitva s Řeky

Jedním z hladových vlčáků v koeficientové bitvě je právě Česko. Nejzajímavější konfrontací v bitvě čísel bude případná bitva Slavie – pokud totiž sešívaní postoupí přes gibraltarského outsidera St Joseph's, čeká je řecký Panathinaikosem Atény v přímé bitvě o nasazení.Největší přísun bodů může zaznamenat mistrovská Plzeň. Svěřence Michala Bílka čeká ve 2. předkole Ligy mistrů finské HJK Helsinky, v případě postupu ve třetím předkola někdo z dvojice NK Maribor Šeriff Tiraspol.

Nejmírnější los potkal pražskou Spartu. Letenští s novým trenérem Brianem Priskem v případě postupu přes Viking Stavanger narazí ve 3. předkole Evropské konferenční ligy na vítěze duelu mezi skotským Motherwellem a irským Sligem Rovers. Letenské čerstvě do klání o Evropu povede jako kapitán Ladislav Krejčí mladší.Velmi složité bude pro fotbalisty Slovácka 3. předkolo Evropské ligy. V něm se totiž utkají s poraženým týmem z 2. předkola Ligy mistrů mezi Dynamem Kyjev a Fenerbahce Istanbul. Pokud by ale družina trenéra Martina Svědíka neuspěla ve 3. předkole, čekalo by ji závěrečné předkolo Konferenční ligy.

České týmy mají před sebou klíčovou sezonu v boji o pozice, která může přinést kýžené ovoce v nasazování.