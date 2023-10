Tenhle zápas bavil, i když domácí příznivci po jeho skončení cítili hořkou pachuť. Fotbalisté Slavie uzavřeli jedenácté kolo nejvyšší soutěže na hřišti Liberce, kde vyhráli 3:2. Hodně vzruchu přinesla penalta od videa, z níž slávisté srovnávali na 2:2.

FORTUNA:LIGA: Slovan Liberec - Slavia Praha 2:3. | Foto: FC Slovan Liberec/Jan Šlégl

Libereckým fotbalistům vyšel skvěle vstup do zápasu a už v osmé minutě vedli po brankách Kulenoviće a Preislera 2:0. Slavia záhy snížila, ale do pauzy další gól nepřidala. Po přestávce VAR upozornil na velmi spornou ruku v pokutovém území a Mick van Buren vyrovnal. Slovan sahal po bodu, ale pár minut před koncem utekl domácí obraně Christos Zafeiris a rozhodl o slávistickém vítězství.

„Měli jsme to skvěle rozehrané, ale bohužel jsme to zase nezvládli a opět to nevyšlo. Jak jsem viděl penaltu? Ani nevím, že se mě míč dotknul, otáčel jsem se a najednou to takto dopadlo,“ pokrčil rameny liberecký záložník Dominik Preisler.

Jeho nadřízený nešel pro ostrá slova ke klíčové situaci daleko. „Litujeme třetí branky, kluci zápas odmakali, ale jsou věci, které neovlivníme. Když už soupeř neměl nic, byla penalta pro Slavii, kterou viděl na stadionu jenom VAR. Měli jsme k tomu seminář a pro mě nesmysl,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel a dodal: „Slavii jsme po Evropské lize chtěli zaskočit, ale potvrdila kvalitu.“

Jeho protějšek si mohl po zápase oddechnout. „Kdo na fotbal přišel, nelitoval. Pět krásných gólů, řada zajímavých akcí, perfektní hřiště. Přestřelku odšpuntoval náš špatný úvod, ale v dalším průběhu utkání jsme to aktivní hrou a chtěním vývoj otočit zvládli. Na začátku nám chyběla dynamika, opticky jsme se dostali pod tlak a do nepříjemných okamžiků, ale pomohli nám střídající hráči,“ hodnotil duel slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

FC Slovan Liberec - SK Slavia Praha 2:3 (2:1)

Branky: 5. Kulenović, 8. Preisler - 16. Schranz, 53. van Buren, 87. Zafeiris. Žluté karty: 72. Červ, 76. Fukala, 90+2. Okoh, 90+6. Varfolomejev - 57. Ogbu, 57. Zafeiris, 75. Provod, 77. Schranz, 83. van Buren. Rozhodčí: O. Pechanec - J. Kubr, L. Matoušek; VAR: Zelinka, AVAR: Hurych. Diváci: 5927.

Liberec: Bačkovský - Fukala (90. Okoh), Chaluš (C), Pourzitids - Ghali (72. Doumbia), Červ (72. Varfolomejev), Žambůrek (90. Rabušic), Frýdek (61. Višinský), Preisler - Kulenović, Tupta.

Slavia: Mandous - Masopust, Ogbu, Holeš (C), Douděra (46. Tomič) - Zafeiris, Dorley, Provod (79. Jurásek), Wallem (46. van Buren), Schranz (83. Jurečka)- Chytil (63. Tijani).