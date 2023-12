Čtyři tituly, poháry i úspěchy v Evropě. „Čínská“ éra Slavie přinesla úspěchy

Fotbalová Slavia má nového majitele. Po více než osmi letech v rukou čínských společností přejde do vlastnictví českého investora a podnikatele Pavla Tykače. Ve zmiňovaném období se sešívaní propracovali mezi přední české kluby, sbírali tituly i úspěchy na evropské půdě. Co všechno přineslo osm let pod čínským vlastnictvím?

Evropská liga: Slavia Praha - AS Řím. | Foto: CPA