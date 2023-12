Od porážky s Plzní, která se odehrála 5. listopadu, však sešívaní nepřišli ani o bod a vyhráli v lize čtyřikrát v řadě, k čemuž přidali vítězství v MOL Cupu a tři triumfy v Evropské lize. V posledním kole podzimu ale měli Pražané namále – v Ostravě vyhráli po divokém průběhu proti oslabenému soupeři 3:2.

„Podzim hodnotím pozitivně. Z pohledu Slavia to byl velice úspěšný půlrok, prodali jsme hráče skoro za půl miliardy, podařilo se nám projít kvalifikacemi a skončili jsme na prvním místě ve skupině Evropské ligy. Na transferovém trhu a v Evropě je to za mě na jedničku, v českém poháru jdeme také dál, takže i tam jsme spokojení. Ligu nám trochu kalí dohrávka, která to opticky kazí, prohráli jsme ale jen jednou v zápase, který se nám hrubě nevyvedl a Plzni se skvěle podařil. V tabulce jsme druzí, máme kontakt s prvním týmem a chceme hrát o první místo,“ hodnotil po posledním utkání trenér Jindřich Trpišovský.

Jeho svěřenci si během podzimu vedli skvěle v defenzivní činnosti a za 18 ligových zápasů inkasovali jen 13 gólů. Spolu se Spartou jsou v tomto ohledu nejlepším týmem soutěže. Směrem dopředu už to ale bylo o něco horší. Slavia nastřílela 35 gólů, za Plzní zaostala v ofenzivní produkci o deset branek a za první Spartou dokonce o dvanáct!

Nejlepším střelcem Slavie byl Václav Jurečka, který naskočil do všech utkání a vstřelil osm gólů. Po pěti brankách pak přidali Mick van Buren a Mojmír Chytil, další střelci už ale zaostávali a zapsali maximálně po dvou vstřelených brankách. Tolik jich dal i Muhamed Tijani, který posílil slávistický útok před sezonou z Baníku.

Ofenzivu ale kvalitně podporovali také Lukáš Provod a Conrad Wallem, kteří stejně jako Jurečka zapsali do svých statistik tři gólové asistence. Po dvou pak přidali i Petr Ševčík a Chytil.

Jak už bylo zmíněno, Slavii se daří směrem vzad, na čemž mají velký podíl i oba brankáři. Aleš Mandous odchytal 12 zápasů, inkasoval desetkrát a zapsal pět vychytaných nul. Ondřej Kolář dostal šanci šestkrát a může se chlubit třemi nulami a pouhými třemi obdrženými góly.

Dobré výkony brankářů podpořila také kvalitní defenziva. Igoh Ogbu vyhrál nejvíce obranných i vzdušných soubojů a Oscar Dorley zase v rámci týmu dominoval v počtu získaných míčů. Směrem vzad ale hráli velmi jistě také Lukáš Masopust, Tomáš Holeš nebo Tomáš Vlček.

Slavia se navíc během celého podzimu mohla doma opřít o fantastické publikum, které ji hnalo za vítězstvími. V průměru chodilo na sešívané v Edenu 17 664 diváků, což je nejvyšší číslo v rámci celé ligy.

Zajímavé bude sledovat, jakou radost udělá vedení klubu svým příznivcům během přestávky. Slavia v uplynulých dnech změnila majitele, kterým se nově stal fanoušek klubu Pavel Tykač. Spekulací o možných změnách v klubu se objevilo hodně.

Sešívaní mají údajně zájem o brankáře Jindřicha Staňka z Plzně, který by měl nahradit v její gólmanské dvojici Koláře. Hlasitě se pak mluví i o návratu Petera Olayinky nebo o příchodu mladého Senegalce El Hadjiho Malicka Dioufa. Potvrdí se některá ze spekulací a pomůžou nové posily Slavii k sesazení Sparty z prvního místa?