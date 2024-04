Fotbalová Slavia v úterý oznámila, že před dvěma měsíci podepsala novou smlouvu se svým kapitánem Janem Bořilem. Třiatřicetiletý obránce tak přidá desátou sezonu v sešívaném dresu a v klubu bude působit přinejmenším do června příštího roku. „Jsem nadšený a odhodlaný. Samozřejmě si vážím, že tady můžu být, a uvidíme, co bude potom,“ prohlásil zkušený fotbalista po oznámení podpisu. U všech fanoušků se ale prodloužení smlouvy s kapitánem nesetkalo s pochopením.

Jan Bořil | Foto: SK Slavia Praha

„Béřa je pravý slávista a hlavně srdcař, pořád má mužstvu co dát, i když nemá tak velké vytížení,“ ocenil na Facebooku klubu jeden z fanoušků.

„Správné rozhodnutí! Vyhecovat šatnu a jdeme bojovat až do konce,“ přidal další z příznivců sešívaných. „Po tom zranění jsem nevěřil, že se dokáže vrátit a k tomu v takové fazóně. Klobouk dolů, kapitáne,“ ocenil další ze slávistických fandů.

I v táboře svých příznivců ale Slavia tímto krokem vzbudila rozpaky a někdy i nevoli. „Výsměch. Dít titul Spartě a podepsat Bořila. Fakt super. Už asi neví, jak nas*at fandy,“ rozčílil se jeden z komentujících na sociálních sítích.

A ve své kritice nebyl sám. „Další chyba. Kádr potřebuje radikální řez, neboť je v něm řada hráčů, kteří už přesluhují. Tři sezony v řadě bez titulu, z toho dvě bez jakékoliv trofeje, jsou jasným důkazem neúspěchu,“ přisadil si další fanoušek.

„Nechtělo by do kádru říznout? Čas nezastavíš. A za zásluhy je to cesta do pekla. Co se rozloučit s Bořilem, Teclem, Burenem, Kolářem, Schranzem, Masopustem? Od té doby, co odešel Nezmar, je posilování kádru zvláštní. Jindra nemá oponenta,“ přidal se se svým názorem další z diskutujících na Facebooku.

Fanouškům v případě Bořila vadí, že už mu je 33 let a otazník visí také nad jeho zdravotním stavem. Vždyť zdravotní trable ho už na více než rok vyřadili z ligového kolotoče, kam se napevno vrátil loni v srpnu.

„Teď se cítím dobře, nějaké šrámy tam jsou, ale doufám, že to bude v pořádku. Na nadstavbu se těším a doufám, že to na konci dobře dopadne,“ nechal se po oznámení podpisu slyšet známý bouřlivák.

Právě to je další z faktorů, který některým fanouškům vadí, zatímco jiní ho oceňují. Bořilova povaha dokázala mužstvo mnohdy nakopnout, ale jindy mu zase podrazila nohy. Asi každý si vybaví Bořilovu šarvátku se sparťanským Ladislavem Krejčím z loňského derby.

Bořilova role je ale po zranění logicky skromnější než v předchozích letech. Kapitán týmu letos zasáhl do 11 duelů a zapsal v nich dva góly, jednu asistenci, tři žluté a také jednu červenou kartu. Svému týmu vytrhl trn z paty i v posledním kole, kdy Slavia ztrácela s Olomoucí 0:2 a právě Bořil nastartoval gólem tažení za vyrovnáním.

I tak si Slavia pěkně zkomplikovala cestu za vysněným titulem. Před posledním kolem základní části ztrácí na vedoucí Spartu už čtyři body a do nadstavby půjde z méně výhodné pozice. Pokud si chce na pohár sáhnout, bude jistě potřebovat podobného hecíře, jakým je Bořil. Pak by ho určitě vzali na milost i ti, kteří teď s jeho podpisem nesouhlasí.