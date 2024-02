Ve středu přišla pražská Slavia s informací, která rozvířila diskusi v celém českém fotbale. Po roce od odstranění plotu ze sektoru hostů ve vršovickém Edenu se zábrana vrací zpátky na místo. Podle prohlášení klubu z hlavního města jde o rozhodnutí Policie ČR. Ta se ale na svém účtu na sociální síti X brání. „Nejde o naše rozhodnutí!“ stojí rázně na policejním profilu.

Choreo fanoušků Baníku Ostrava v zápase na půdě pražské Slavie. | Video: Filip Ardon

„Loni na jaře začala Slavia cestu za kultivací sektorů hostů v české lize, ke které se později přidaly i další kluby a celá Ligová fotbalová asociace (LFA), na svém stadionu. Odstranila přední část plotu, sundala sítě a začala pracovat na zlepšení služeb pro hostující fanoušky. Každý zápas klub komunikoval se zástupci Policie ČR a soupeře, včetně jejich SLO a nejvyššího vedení, o tom, jak k nastavení sektoru přistoupit,“ píše Slavia ve zprávě na svém webu a připomíná, že při rizikových zápasech se plot na žádost soupeře do sektoru vracel.

Nyní bude v sektoru hostů zase nastálo. Podle pražského klubu o tom rozhodla Policie ČR. Kdyby sešívaní plot natrvalo nenainstalovali, nedostala by jejich Fortuna Arena certifikaci na pořádání zápasů nejvyšší soutěže.

Stadion není vězení. Rakušan by měl přijít debatovat na fotbal Slavia - Sparta

„Dle naší klubové filozofie musí být podmínky pro domácí i hostující fanoušky stejné. Vidíme to jako základní předpoklad cesty k plně vyprodaným stadionům nejen v Praze, ale po celé republice. Loni jsme iniciovali vznik pracovní skupiny LFA pro podmínky sektorů pro hostují fanoušky a budeme tuto situaci i budoucí změnu v přístupu k fanouškům v rámci celého fotbalu řešit znovu na její půdě,“ prohlásil předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Sama policie se ale proti nařčením, že podobné nařízení vydala ona, ve večerních hodinách vymezila. „Nejde o naše rozhodnutí! O certifikaci stadionů rozhoduje certifikační komise složená ze zástupců LFA, FAČR, ministerstva vnitra a Policie ČR. Jelikož stadion v Edenu nesplnil podmínky certifikace, stanovené také ze strany UEFA, nemohla komise, nikoliv my, certifikaci udělit. Alespoň ne do doby, než i na Slavii budou dodržována stejná pravidla jako kdekoliv jinde,“ stojí v prohlášení policie.

Přímo pod příspěvkem na sociální síti se následně vzedmula vlna nevole fotbalových fanoušků proti tomuto vyjádření.

„Není to naše rozhodnutí – je to rozhodnutí komise, ve které jsme. Ty vtipy, které o vás kolují, si plně zasloužíte, vy klauni,“ napsal jeden z uživatelů.

„Slavia vydala prohlášení, že konkrétně vy, tedy Policie ČR, jakožto člen certifikační komise, jste nedoporučili tu certifikaci vydat! Tak na co si tu hrajete a co to okecáváte?“ zeptal se dopáleně další z diskutujících.

„Jako dítě jsem nemohl ven. Ale nerozhodli o tom rodiče, ale komise ve složení: mamka, taťka a špatné známky ve škole,“ rýpl si s vtipným přirovnáním další z uživatelů sociální sítě X.

Slávisté se oklepali po ztrátě z dohrávky. V Karviné brali tři body

Jak je z názorů lidí patrné, návrat plotu do sektoru hostů v Edenu vzbudil velké emoce. Pražská Slavia ale svoje snahy o změny ve fotbale nevzdává. „Po vrácení plotu do sektoru hostů požádá Slavia skrze LFA o schůzku s Ministrem vnitra České republiky Vítem Rakušanem, kterého detailně seznámí s výsledky pozitivního přístupu k fotbalovým fanouškům a bude apelovat na budoucí součinnost Policie ČR v tomto snažení,“ dodává pražský klub závěrem.

Minimálně do té doby budou ve Fortuna Areně fanoušci hostí dál zavřeni za plotem, jako tomu bylo v minulosti.