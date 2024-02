Ve čtvrtek si fanoušci pražské Sparty užili postup do osmifinále Evropské ligy přes Galatasaray Istanbul a v pátek jim klub nadělil další skvělou zprávu. Střelec rozhodujícího gólu dvojzápasu s tureckým celkem Lukáš Haraslín podepsal s Letenskými nový víceletý kontrakt. „Chtěl bych Spartě za tuto příležitost poděkovat. Budu se ji snažit maximálně využít, pokračovat v tvrdé práci a odvděčit se klubu svými výkony na hřišti,“ říká po podpisu sedmadvacetiletý Slovák.

Lukáš Haraslín se raduje z gólu. | Foto: Profimedia

„Dal se tu dohromady vynikající tým. Ještě nikdy jsem nehrál v mužstvu, které by drželo takhle spolu i mimo hřiště. S klukama trávíme na Strahově i volný čas. I to mělo samozřejmě velkou roli v tom, abych ve Spartě zůstal. Proto bylo mé rozhodování jednoduché,“ doplnil ke svému rozhodnutí Haraslín.

„Teď je to takový bláznivý týden – po postupu do osmifinále jsem podepsal novou smlouvu a pak jsme se dozvěděli, že nás čeká Liverpool. Je to skvělé a těším se na to,“ okomentoval druhý nejlepší střelec soutěže, jak se podpis zrodil.

Haraslín posílil Spartu v roce 2021, kdy přišel na Letnou na hostování z italského Sassuola. Od té doby odehrál v dresu pražského celku 67 ligových zápasů, v nichž nastřílel hned 20 branek a přidal 15 asistencí. Dalších 30 duelů odehrál za Spartu v MOL Cupu a evropských pohárech, kde přidal dalších pět gólů.

Ten zatím poslední zaznamenal ve čtvrtek na domácím hřišti proti Galatasarayi Istanbul. Sparta si z jeho půdy odvezla jednogólovou ztrátu a doma potřebovala pro postup vyhrát aspoň o dva góly. Ten na 3:1 vstřelil právě Haraslín, který tak zařídil svému klubu postup do osmifinále Evropské ligy, kde Sparta narazí na slavný Liverpool.

Nejednalo se ale zdaleka o první důležitou Haraslínovu branku ve sparťanském dresu. Ve FORTUNA:LIZE jich letos nastřílel už devět a lepší než on jsou jen Marek Havlík ze Slovácka a Václav Jurečka ze Slavie. Oba dali jen o gól více.

Využitá přesilovka i vydařená střídání. Spartu poslal do osmifinále Haraslín

Už loni ale slovenský křídelník předvedl svoje kvality, když pomohl Spartě k mistrovskému titulu sedmi přesnými trefami a dalšími pěti asistencemi. S Letenskými by nyní měl spojit svoje jméno na další roky. Klub informoval, že se jedná o víceletou smlouvu, ale jeho přesnou délku neuvedl.

V létě a v průběhu podzimu se přitom spekulovalo o Haraslínově možném přestupu do některého z evropských klubů. Sám hráč se ale nyní rozhodl pro setrvání ve Spartě. Ještě před svým působením v italském Sassuolu, odkud do pražského klubu přišel, působil pět let v polském Gdaňsku, kde stihl odehrát přes stovku zápasů. Ještě dříve působil v italské Parmě a v mládeži Slovanu Bratislava.