Jedním z nejpříjemnějších překvapení poslední sezony FORTUNA:LIGY byla bezpochyby pražská Bohemka. Klokani, které mnozí tipovali na sestupové starosti, podávali velmi dobré výkony a nakonec si dokráčeli pro čtvrté místo v tabulce a zahrají si předkolo Evropské konferenční ligy. Dokáží svěřenci trenéra Jaroslava Veselého na kvalitní výkony navázat i v nadcházejícím ročníku?

Bohemians Praha 1905 - SK Sigma Olomouc | Foto: SK Sigma Olomouc

„Cíle jsme si ještě nestanovovali. Já to cítím tak, že je pro nás novinka, že jsme ve třech soutěžích. Pro začátek máme to, že chceme být ve třech soutěžích co nejdéle a co nejvýš. Já mám spíš rád krátkodobější cíle. Těmi je bodovat a uspět proti Pardubicím a rozehrát první zápas s Bodo tak, abychom byli ve hře i pro odvetu a dali fanouškům možnost zaplnit Letnou a podpořit nás,“ vyhlásil trenér Veselý v klubovém podcastu Zeptej se Bohemky.

Jeho svěřenci každopádně budou mít na co navazovat. Loni zažili už skvělý podzim, po kterém byli na pátém místě, a na jaře posbírali ještě o čtyři body více než v první polovině sezony. Výsledkem byla celkově čtvrtá příčka a nejlepší umístění od sezony 2001/02.

Bohemku na podzim táhl Roman Květ, který za 13 zápasů zapsal devět branek a vystřílel si angažmá v Plzni. I když odkopal za klokany jen polovinu sezony, stal se s přehledem jejím nejlepším kanonýrem. Na jaře na něj dokázal navázat Jan Matoušek, který šesti brankami v 15 zápasech opět nakopl svoji kariéru a dokonce si řekl o nominaci do reprezentace. Po šesti gólech pak přidali také Václav Drchal a David Puškáč.

Před startem ligy: Král nahrávačů zůstává a Boleslav pomýšlí na evropské poháry

Právě Drchal už ale další góly v Bohemce nepřidá. Po sezoně se rozhodl pro nabídku Jablonce a zamířil na sever Čech. S týmem se rozloučili rovněž záložník Aleš Čermák a útočník Pavel Osmančík. Nejistá situace prozatím panuje kolem brankáře Martina Jedličky, který se z hostování vrátil zpět do Plzně. Klokani o něj ale údajně nadále usilují.

Situaci mezi třemi tyčemi by měl pomoci vyřešit Michal Reichl, který doplnil vršovický celek z Hradce Králové. Vedle něj posílil Bohemku ještě obránce Matěj Hybš, který v poslední sezoně nastupoval za Teplice, a záložník Robert Hrubý ze Zlína. Hostování v Ďolíčku si prodlouží mladý záložník Michal Beran a nově bude pod Veselým hostovat stejně starý útočník Matyáš Kozák.

Kozák se v přípravě uvedl čtyřmi góly

„Ani jsme nechtěli dělat žádné překotné změny, protože mužstvo si čtvrté místo uhrálo. Bylo by správné, aby si většina hráčů měla možnost pozice obhájit a zahrát si předkola pohárů,“ vysvětlil trenér Veselý, který už vyhlíží souboj s norským Bodo v předkole Evropské konferenční ligy.

Už kvůli účasti ve třech soutěžích budou Bohemians potřebovat příspěvek i od nových tváří. Velmi dobře se během přípravy uvedl zejména Kozák, který nastřílel čtyři góly a byl nejlepším kanonýrem klokanů v předsezonní fázi. Ve stejném období se ještě dvakrát nemýlili Mužík, Prekop a Matoušek.

Představoval bych si o jednoho dva hráče více, přiznal Veselý. Jaké má cíle?

Celkově může být Bohemka s přípravnou fází spokojená. Ze šesti zápasů vyhrála čtyřikrát, když porazila maďarský Zalaegerszegi TE 1:0, srbský Partizan Bělehrad 2:0, slovenské Košice 4:1 a druholigovou Jihlavu 6:0. K tomu klokani remizovali s Chrudimí 2:2 a podlehli chorvatskému Osijeku 2:3.

Zkušenosti se zahraničními soupeři se pokusí Vršovičtí prodat v rámci mezinárodních soubojů v Evropské konferenční lize. Domácí odvetu s norským soupeřem bude muset Bohemka odehrát na pražské Letné, protože Ďolíček nesplňuje přísná pravidla evropských soutěží. Za první den uzavřeného prodeje pro permanentkáře se prodalo 2222 vstupenek, proto se klokani nemusí bát malé podpory na cizím stadionu.

Sparta před ligou nabrala sebedůvěru, Slavia zkouší nové rozestavení

Mají fotbalisté Bohemians na to přejít přes aktuálně první tým norské Eliteserien a postoupit dál? A dokáží navázat na úspěšnou sezonu a napodobit poslední umístění v lize?

Není důvod, proč by tomu tak nemuselo být. V Bohemce se pod trenérem Veselým vytvořila skvělá parta, která šlape jako tým. Někteří hráči ji sice po sezoně opustili, ale jádro zůstalo stejné. Hráči jako Matoušek navíc budou mít velkou motivaci ukázat se i na mezinárodní scéně a dát o sobě znovu vědět. První možnost k tomu budou mít v sobotu 22. července od 15 hodin v Pardubicích.