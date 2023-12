V posledních čtyřech zápasech totiž Bohemians nevyhráli ani jednou. V Teplicích remizovali 1:1 a doma s Libercem a Českými Budějovicemi shodně 0:0. Na Slovácku dokonce brali Pražané po přestřelce porážku 2:5.

Situace v tabulce je ale dál hodně vyrovnaná. Desáté Teplice ztrácí na Bohemku tři body a sedmý Liberec má k dobru body dva. Ještě pátou Olomouc ale mají klokani na dohled o pouhých pět bodů. Pořadí se tedy může rychle promíchat.

Podzim Mladé Boleslavi: Skvělý Kušej si vykopal reprezentaci, vázla však obrana

Bohemians ale v závěru podzimu znovu narazili na svoji největší slabinu v této sezoně – nízkou produktivitu. Celek z Vršovic totiž za 19 kol nastřílel pouhých 15 branek a v tomto ohledu je spolu s Pardubicemi a Českými Budějovicemi vůbec nejhorší ve FORTUNA:LIZE.

„V posledních utkáních podzimu se v plné nahotě ukazuje náš největší problém. To je produktivita a v poslední době i tvorba šancí, byť teď jich zas tak málo nebylo. Nevím, jestli bychom do konce roku vstřelili branku,“ kroutil hlavou trenér Bohemians Jaroslav Veselý po posledním duelu.

Nejlepším střelcem jeho týmu byl během podzimu útočník Erik Prekop se třemi vstřelenými brankami. Po dvou gólech pak dali Jan Kovařík, David Puškáč, Matyáš Kozák a Jan Matoušek, který si skvělými výkony v minulé sezoně řekl o nominaci do reprezentace, ale v posledních kolech chyběl kvůli zranění. Gól pak přidali ještě Martin Hála, Lukáš Hůlka, Antonín Křapka a Daniel Köstl.

Pokud ale bude chtít Bohemka pomýšlet na postup tabulkou vzhůru bude muset probudit nebo přivést nějakého produktivního střelce.

Směrem vzad to totiž Pražanům funguje zatím velmi obstojně. Bohemians inkasovali dosud jen 24 branek a v tomto ohledu jsou sedmí nejlepší v soutěži. Statistiku jim navíc hodně zkazila již zmiňovaná divoká porážka se Slováckem, při které inkasovali klokani hned pět gólů.

Svůj podíl na kvalitní defenzivě mají všichni hráči v čele s gólmany a obránci. Tím nejvytěžovanějším byl Lukáš Hůlka, který jako jeden ze tří hráčů v soutěži odkopal na podzim všech 1710 minut. Za tu dobu vyhrál vůbec nejvíc soubojů ze všech hráčů v lize! V Bohemians ho ještě skvěle doplňoval Matěj Hybš, který pro změnu kraloval v počtu získaných míčů mezi hráči vršovického celku.

Podruhé bez gólů. Klokani remizovali s posledními Budějovicemi

V brance klokanů si rozdělili práci Martin Jedlička a Michal Reichl. První jmenovaný odchytal 11 zápasů a jeho kolega nastoupil do osmi střetnutí. Jedlička za tu dobu inkasoval 13x a zapsal pět vychytaných nul, Reichl dostal 11 gólů a z čistého konta se radoval dvakrát.

Není však jisté, zda bude Jedlička v Ďolíčku pokračovat i po zimní pauze, nebo jestli se vrátí zpátky do Plzně. „Jak jsem dříve říkal, půjde o komunikaci mezi panem Jakubowiczem od nás a panem Šádkem z Plzně. Věřím, že bližší informace budeme mít do Vánoc,“ prozradil Veselý s tím, že na trhu se klub bude poohlížet hlavně po ofenzivních posilách.

„Aktuálně jednáme se třemi hráči do ofenzivy, dvěma ze zahraničí. Jeden z nich je reprezentant, útočník ve středním věku. Ten druhý je mladší, okolo dvaceti let. Pak máme vyhlédnutého i jednoho útočníka v tuzemsku. Pokud by se alespoň jeden z nich přivedl, bylo by to fajn. Když dva, tak vyloženě super,“ prozradil trenér Bohemians závěrem.