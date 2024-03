Fotbalová Sparta si před čtvrteční velkolepou bitvou se slavným Liverpoolem pojistila služby srbského křídelníka Veljka Birmančeviće. Ten na Letné dosud hostoval, pražský klub na něj ale uplatnil opci, čímž se jeho působení změnilo na přestup. Ofenzivní fotbalista si ke svým 26. narozeninám v úterý zároveň nadělil nový víceletý kontrakt.

Radost sparťanského střelce Veljka Birmančeviče z gólu. | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

„Prvních šest měsíců bylo opravdu skvělých. Jsem moc rád, že tady můžu pokračovat a budu bojovat za Spartu i dál. Rozhodování bylo jednoduché, o žádných jiných variantách jsem ani nepřemýšlel. Teď už jsem stoprocentním sparťanem,“ uvedl po definitivním přestupu do Sparty Birmančević.

Srbský fotbalista dosud v dresu Letenských odehrál 32 zápasů, v nichž vstřelil 11 gólů a přidal 10 asistencí. V letošním ročníku FORTUNA:LIGY zasáhl do 20 zápasů, ve kterých dal sedm branek a na dalších devět přihrál. Je tak nejlepším nahrávačem soutěže i nejlepším hráčem v celkovém bodování.

Birmančević je odchovancem bělehradského Partizanu, odkud později přestoupil do FK Čukarički. Sezonu 2021/2022 strávil ve švédském Malmö, kterému pomohl 14 góly k zisku mistrovského titulu i na cestě z předkol do Ligy mistrů. Už po sezoně se ovšem srbský křídelník stěhoval do francouzského Toulouse, se kterým slavil vítězství v národním poháru.

Už o rok později zamířil Birmančević do Česka. Do Sparty přišel na hostování z Toulouse, ale skvělým prvním půlrokem si řekl o přestup a pevné místo v kádru. Fanoušky si předváděnou hrou získal okamžitě na svoji stranu a vytvořil údernou trojici Letenských spolu s Lukášem Haraslínem a Janem Kuchtou.

Už jako kmenový hráč Sparty bude Birmančević připravený na čtvrteční duel Evropské ligy proti hvězdnému Liverpoolu. O víkendu pak čeká Pražany neméně důležitý zápas na trávníku plzeňské Viktorie. Sparta aktuálně vládne ligové tabulce se čtyřbodovým náskokem před Slavií a hodně vážně pomýšlí na obhajobu mistrovského titulu. Ten by byl v případě úspěchu pro Birmančeviće prvním ve sparťanském dresu.