Od začátku října chyběl kapitán Ladislav Krejčí v sestavě fotbalové Sparty. Po zranění se vrátil do boje 26. listopadu na domácím trávníku a hned ve druhém zápase po návratu byl nejvýraznější postavou svého týmu při vítězství 2:1 nad Pardubicemi, když vstřelil oba góly. „Zaplaťpánbůh za to, že jsme vyhráli, to je pro nás nejdůležitější,“ vyprávěl čtyřiadvacetiletý stoper po výhře, která se nerodila lehce.

Evropská liga, 5. kolo základních skupin: Sparta - Betis 1:0. Ladislav Krejčí | Foto: se svolením CPA

„Jak jsme viděli ke konci, nebylo to nic jednoduchého. Pardubice se proti nám zlepšují každý zápas. Je vidět, že chtějí hrát fotbal,“ vyzdvihl nedělního soupeře Sparty Krejčí.

On ani zbytek týmu přitom dlouho nevěděl, jestli o víkendu vůbec budou hrát. Silné sněžení výrazně zasáhlo do programu fotbalové FORTUNA:LIGY, z něhož se nakonec odehrály pouhé dva zápasy. V sobotu se spolu utkaly Olomouc a Slovácko, v neděli pak právě Pardubice se Spartou.

„Klobouk dolů i před správnou stadionu, jak to dali dohromady. Dalo se tady hrát a my jsme to zvládli. Jako jedni z mála jsme hráli. Za pár dnů se na to nikdo nebude ptát. Zaplaťpánbůh za to, že jsme vyhráli,“ říkal po utkání sparťanský kapitán. Nejistota, zda se bude hrát, či ne, podle jeho slov přípravu nijak neovlivnila.

Na samotném Krejčím to koneckonců bylo znát. Už v 19. minutě si nikým nehlídaný seběhl do vápna, kam dostal přesný centr od Adama Karabce, a hlavou poslal svůj tým do vedení. Po soupeřově srovnání a výměně stran si pak naběhl výborně zase na zadní tyč a tentokrát se prosadil nohou.

„Hrála tam roli intuice, a to je z toho, že jsem viděl, jak se situace vyvíjí. Skvělý balon od Kary i od Šula,“ ocenil Krejčí své spoluhráče.

I díky nim z něj mohla spadnout jedna tíha. Krejčí dal svůj poslední gól už v říjnu v Evropské lize proti Limassolu a v lize se naposledy trefil dokonce už na konci července. Na další ligový zásah tak čekal přes čtyři měsíce.

„Když to řeknete takhle, dlouhé to bylo. Já se snažím pracovat pořád stejně herně i gólově, i když se daří nebo nedaří. Jsem přesvědčený o tom, že když děláte věci pořád stejně, dřív nebo později se to projeví. Dneska jsem pomohl góly, předtím to bylo třeba jinak. Jsme první v tabulce, to je nejdůležitější,“ vyprávěl kapitán Sparty.

Ta na tom ale po nedělním zápase nemusela být zdaleka tak dobře. Pardubice hrály nepříjemně, kousaly a nechtěly se vzdát bodů zadarmo. Na první Krejčího gól odpověděly už po sedmi minutách a krátce po poločase mohly odskočit z penalty. Tu ale nakonec odvolal VAR stejně jako vyrovnávací trefu domácích z 90. minuty.

„Tu penaltu jsem měl před sebou. Hned jsem říkal panu rozhodčímu, že si myslím, že to bylo před vápnem. Tu druhou, tam jsem viděl, že hráč je za naší obranou. Ptal jsem se, jestli to nebyl ofsajd. Taky to rozhodoval VAR. Musím se na to ještě jednou podívat,“ komentoval obě situace Krejčí, který se podle svých slov po zranění už cítí dobře.

„Vždycky to může být lepší. Zatím jsem odehrál jen dva zápasy. Cítím se ale velmi dobře. Zbývá ještě pár zápasů. Doufám, že to bude ještě lepší,“ přál by si mladý stoper.

Jeho i zbytek Sparty teď čeká klíčový duel v rámci Evropské ligy. Sparta bude 14. prosince na hřišti Arisu Limassol bojovat o postup do jarní fáze soutěže. Do té doby ještě na domácím trávníku přivítá v ligovém duelu Jablonec. Jisté je, že Letenští budou potřebovat svého kapitána v nejlepší možné formě.