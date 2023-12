Slavia se přiblížila vítězství ve skupině. V kapse to ale nemáme, varuje Köstl

Nakonec to byla větší dřina, než možná většina fanoušků očekávala. Slavia, která na domácí půdě porazila Tiraspol jasně 6:0, musela v odvetě v Moldavsku otáčet vývoj utkání a vítězství 3:2 si vysloužila až gólem z penalty v nastavení. Sešívaní tak mají jistý postup do jarní fáze Evropské ligy a blízko je i jejich prvenství ve skupině. AS Řím totiž klopýtlo se Servette Ženeva a na český klub ztrácí dva body. „V kapse to ale určitě nemáme,“ říká o možném vítězství ve skupině asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

Jindřich Trpišovský a Jaroslav Köstl | Foto: ČTK