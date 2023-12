Fotbalová Sparta má před sebou klíčový zápas ve skupině Evropské ligy. V posledním duelu na půdě kyperského Arisu Limassol zabojuje o postup do jarní fáze druhé nejprestižnější evropské soutěže. „Když vyhrajeme, postoupíme. Za ničím jiným tam nejedeme,“ hlásí před důležitým utkáním obránce Filip Panák.

Utkání 15. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - Sparta Praha, 12. listopadu 2023, Ostrava. Filip Panák ze Sparty a Filip Kubala z Ostravy. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Před posledními zápasy ve skupině jsou karty rozdané jasně. Betis vede tabulku s devíti body a Rangers jsou s osmi body druzí. Třetí Sparta má na svém kontě sedm bodů a čtvrtý Limassol je na čtyřech bodech. Pokud Pražané kyperského soupeře porazí, mají postup do jarní fáze jistý, španělský a skotský celek se totiž navzájem o body připraví.

„Naštěstí nemusíme řešit, co nastane. Prostě tam jedeme vyhrát a nemusíme se dívat okolo. Chceme tam uspět a pak uvidíme, jak to celé dopadne. Nám ale stačí vyhrát a za ničem jiným tam nejedeme,“ prohlašuje bojovně Panák.

Sparta přitom ještě před posledním kolem nebyla v ideální pozici. Potřebovala na svém hřišti porazit Betis a zároveň doufat, že Aris neprohraje s Rangers. To se také stalo. Letenští doma zvítězili 1:0 a v Glasgow se body dělily po remíze 1:1.

„V první řadě jsme se dívali na sebe. Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas s Betisem, ve kterém jsme si věřili, že ho dokážeme zvládnout. Ty další věci bohužel neovlivníme. Nakonec se k nám přiklonilo štěstí a my můžeme jet na Kypr s tím, že když vyhrajeme, postoupíme,“ těší sparťanského obránce.

V neprospěch pražského klubu ale hovoří bilance z posledních let. Sparta totiž vyhrála venkovní zápas v rámci evropských pohárů naposledy na podzim roku 2020. „Neděsí nás to. Věříme tomu, jak hrajeme a co umíme. Samozřejmě víme, že doma jsme silnější a že máme za sebou diváky. Víme, že Limassol je těžký soupeř. Mají obrovskou kvalitu, ale my věříme v to, že tam dokážeme uspět a vyhrát. Jede nás podpořit hodně sparťanů a věříme, že budeme mít domácí atmosféru,“ říká Panák s tím, že očekává spíše opatrnější utkání.

„Myslím, že to bude ze začátku taktické. Budeme se oťukávat. Oba týmy ale chtějí hrát ofenzivně a myslím si, že to bude hezká podívaná,“ zamýšlí se.

Z chladného českého podnebí, kde počasí v posledních týdnech odložilo několik zápasů, se Pražané přesunou na Kypr, kde se trochu ohřejí. Hned v neděli je ale čeká další domácí představení proti Teplicím.

„Bylo by příjemné, kdybychom se nemuseli vracet. Musíme se ale vrátit a za tři dny hrát v zimě s Teplicemi. Bude to takový teplotní skok. Tam to bude samozřejmě příjemnější. Tak to ale je a nějak to neřešíme,“ krčí rameny Panák.

Právě on byl jedním z hráčů, kteří naposledy v Evropě zazářili. Poté, co zápas proti Rangers vynechal, nastoupil proti Betisu v základu a i díky němu uhájila Sparta na domácím trávníku čisté konto i naději na postup. Podobný výkon budou muset Letenští zopakovat i ve čtvrtek od 21 hodin, aby se připojili ke svému odvěkému rivalovi a stejně jako Slavia si na jaře zahráli Evropskou ligu.